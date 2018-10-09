Удача отвернулась? Неудачная серия игр «Адмирала» слишком затянулась. В минувшую пятницу владивостокский клуб встречался с «Металлургом» из Магнитогорска. Матч завершился со счетом 3:4. А в воскресенье на «Фетисов-арене» челябинский «Трактор» и вовсе разгромил хозяев турнира – 2:7.

«Моряки» были близки к успеху

…Битва с «Металлургом» показала, что владивостокский «Адмирал», ведя в счете по ходу матча, не может в концовке встречи удержать победный результат. Так было с «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Так произошло и в игре с «Металлургом» из Магнитогорска. С первых минут встречи началась обоюдоострая игра. Что «Адмирал», что «Металлург» не боялись нападать и искали своего счастья в атаке.

Хоккейный клуб из второго по величине в Челябинской области города является первым по значимости в восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Не случайно уральцы во главе с лучшим бомбардиром КХЛ олимпийским чемпионом Сергеем Мозякиным несколько раз становились обладателями Кубка Гагарина, по числу трофеев уступая только питерскому СКА.

«Моряков» наличие громких титулов у соперника не смутило. Наши земляки бились с «Металлургом» на равных. И даже были близки к успеху.

Со стартового свистка оба клуба устремились в атаку, ища счастье у чужих ворот. Вначале удача улыбнулась приморским хоккеистам. На пятой минуте капитану «Адмирала» Константину Глазачеву удалось точным пасом отправить в отрыв Кирилла Воронина. Тот обыграл защиту гостей и сумел без помех бросить по воротам уральцев. Вратарь из Магнитогорска Артем Загидулин отбил шайбу точно на клюшку нашего бомбардира, и он со второй попытки открыл счет – 1:0.

Следующий гол случился уже в середине первого периода. Слаженно разыграло шайбу наше звено нападающих. Чех Войтех Полак, словак Марек Говорка и Глеб Зайцев удвоили счет – 2:0.

«Адмирал» и дальше был близок к очередному голу. Случись он, остаток матча шел бы по иному сценарию. Приморцы играли в большинстве и давили гостей своим упорством. Однако шайба так и не влетела в ворота. Следом удалили уже нашего игрока. «Металлург» своим шансом не преминул воспользоваться. Прославленный Сергей Мозякин обыграл Никиту Серебрякова и на 15-й минуте и сократил разрыв в счете – 2:1.

Во второй 20-минутке «Адмирал» вначале полностью владел инициативой. Временами «моряки» совсем запирали «металлургов» у своих ворот и не давали шансов на контратаки – вновь назревал гол. Чтобы сбить наступательный накал хоккеистов Владивостока, главный тренер уральцев был вынужден взять тайм-аут. Эта хитрая уловка им помогла.

«Металлург» восстановил равновесие и вновь принялся бросать шайбы по воротам Никиты Серебрякова. Тут уже наставник «Адмирала» Сергей Светлов взял короткий перерыв, чтобы встряхнуть свою команду. Однако обмануть удачу не удалось. Счет в поединке на 38-й минуте сравнял «сталевар» Архип Неколенко – 2:2.

А еще через полторы минуты 3,5 тысячи болельщиков «Фетисов-арены» взметнулись вверх. Буквально перед самым перерывом второй свой дубль в нынешнем первенстве оформил неутомимый Кирилл Воронин – 3:2.

Третий период стал решающим. «Моряки» из-за удаления остались в меньшинстве аж на четыре минуты, они честно держались и даже отвечали острыми контратаками. В одной из них увлеклись и на 6-й минуте упустили финского легионера гостей Ииро Пакаринена, который в очередной раз сравнял счет – 3:3.

Казалось, что матч продолжится в овертайме. Но не сложилось. За 40 секунд до сирены уже канадский легионер уральцев Войтек Вольски установил окончательный счет – 3:4.

Голы сыпались как из рога изобилия…

Встреча «моряков» с челябинским клубом 7 октября получилась и вовсе разгромной. Не прошло и минуты после стартового вбрасывания, как нападающий «Трактора» Игорь Полыгалов открыл счет, комментирует встречу пресс-служба ХК «Адмирал».

Челябинцы продолжили владеть инициативой, а вот у «моряков» в атаке практически ничего не получалось. К середине периода хозяева схватили два подряд удаления, и казалось, что «Трактор» вот-вот закрепит свое преимущество. Однако «Адмирал», отстояв свои ворота, постепенно начал брать ход игры под свой контроль.

К концу периода «моряки» уже действовали первым номером и вскоре порадовали своих болельщиков голом. Александр Черников подставил клюшку под бросок Александра Угольникова и переправил шайбу в сетку.

В начале второго периода на льду в основном была вязкая борьба, но уже к экватору матча голы посыпались как из рога изобилия.

Сначала Пол Щехура снова вывел «Трактор» вперед, затем шайбу на свой счет записал капитан «моряков» Константин Глазачев, а дальше по разу отличились игроки «Трактора» Виталий Кравцов и Йонас Энлунд.

В заключительном периоде дела у «Адмирала» совсем разладились и «Трактор» забросил еще трижды, а Щехура оформил хет-трик (три гола, забитые в одном матче одним игроком).

– Такие матчи бывают, – отметил на послематчевой пресс-конференции Сергей Светлов, главный тренер «Адмирала». – Сегодня было очень много ошибок, за которые соперник нас наказал. Будем разбирать эти ошибки, смотреть видео, готовить ребят дальше. Будем работать.

– Мы знали, что «Адмирал» очень быстрая команда. Агрессивная, нацеленная на ворота. Поэтому настраивал ребят на такую игру, – комментирует Герман Титов, главный тренер «Трактора». – И все установки, которые были перед игрой, ребята выполнили. Большое им спасибо.

Автор: Николай КУТЕНКИХ