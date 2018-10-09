За новостройками выстроилась очередь Приморцы испугались отмены долевого строительства

На недавней «распродаже» квартир, прошедшей во Владивостоке, наблюдался настоящий аншлаг. Возле каждой площадки, где представляли свои проекты застройщики, собирались внушительные очереди из потенциальных покупателей. Безусловно, народ привлек сам термин – «распродажа», но ни о каких масштабных скидках речи и быть не могло. Квартиры и так сейчас раскупаются без дополнительных стимулов. Данное же мероприятие лучше представить как выставку имеющихся в продаже квартир в новостройках.

Возросший интерес горожан к новому жилью, в общем-то, понятен: эксперты уже давно прочат скорый скачок цен на недвижимость. Причин тому несколько. Во-первых,предстоящая отмена долевого строительства в России. Предполагается, что уже к 2020 году застройщики больше не смогут пользоваться деньгами дольщиков и возводить новостройки будут за счет банковских кредитов. Это обезопасит покупателей от вложения денег в недострои. Но и заметно удорожит строительство.

– Застройщик за свои или заемные средства (что более вероятно, поскольку в Приморье практически нет компаний, которые способны полностью построить дом за свой счет) возводит дом и начинает продавать квартиры только после ввода его в эксплуатацию, – поясняет будущую схему работы застройщиков заместитель председателя СРО «Альянс строителей Приморья» Сергей Федоренко.

Понятно, что стоимость кредита войдет в стоимость квадратного метра, кроме того, у покупателей не будет возможности приобрести жилье на самом дешевом этапе, когда идут еще только земляные работы – роется котлован под будущую многоэтажку. Результат очевиден: квартиры подорожают.

Во-вторых, сократится рынок недвижимости. Ожидается, что законодатели запретят застройщику строить одновременно более одного объекта. Для примера: сейчас в крае строится, предположим, 80–100 многоквартирных домов. По прогнозам строителей, в 2020 году их количество сократится до 20, потому что в регионе работает всего 20 строительных компаний. Дефицита жилья, может, и не будет, но количество квартир на рынке точно сократится, что тоже повлияет на цену. К сожалению, не в сторону понижения цены за квадратный метр.

В-третьих, эксперты прогнозируют рост ставки по ипотечному кредиту. Более того, по их расчетам, с июня по сентябрь ставка уже выросла на 0,1 процента.

Патрокл, Снеговая Падь, Шилкинская, Седанка, районы Нейбута, Зеленого Угла – такова география массовых застроек жилых домов. Технология строящихся домов преимущественно монолитно-каркасная. Исключение составляет Снеговая Падь – там возводятся панельки. В монолите квартиры сдаются без внутренних стен, и владельцы вправе сами решить, какой площади у них будет кухня, спальня, гостиная… (именно площадь, а местонахождение кухни и остальных «мокрых зон» должно быть привязано к инженерным сетям – водопроводу и канализации, проведенных застройщиком). Покупатели квартир в панельном доме получают жилье с уже возведенными стенами, которые не снести, не переместить – все они в большинстве своем несущие.

Предложения, выставленные на распродажу, касались в основном домов, чья сдача запланирована на 2019–2020 годы. Квартиры в уже сданных домах либо в домах, которые сдаются в ближайшем будущем, распроданы на 90 процентов. Для примера: в трех сданных в эксплуатацию домах на Зеленом Углу (последний был сдан в августе этого года) выкуплены все 576 квартир.

Что касается цены, она колеблется в пределах 60–110 тысяч рублей за квадрат. И зависит в первую очередь от района, площади (чем квартира меньше, тем стоимость метра выше) и этажности – цена растет вслед за этажами. На мероприятии, названном «распродажей» жилья, квартиру по самой приятной цене (2,2 млн рублей за 31 квадратный метр) предложили застройщики с Зеленого Угла. Что немаловажно, речь идет об однокомнатной квартире с двумя окнами, в которой можно будет выделить полноценную кухню. Два окна в малогабаритной квартире – это действительно ценность, учитывая, что сейчас жилье площадью менее 35 квадратов преимущественно планируется как студия, где сложно разделить кухонную зону и спальную. Стоимость студий в зависимости от района держится в пределах 2,7 – 3,3 млн рублей.

Двухкомнатная квартира здесь же выставляется по цене от 59 тысяч рублей за метр. То есть 60-метровая двушка обойдется покупателю в 3,5 млн рублей. Для сравнения: в доме на Ватутина (район Нейбута) аналогичная площадь предлагается на миллион дороже. Оба дома сдаются в следующем году. Еще выше ценник в новострое на Седанке – пригородное жилье продается в среднем по 85 тысяч рублей за метр.

На выставке квартир можно было присмотреться и к столичным метрам – предлагались квартиры в новостройках в Москве и Санкт-Петербурге. Ну что сказать? Ценник в городе на Неве практически не отличается от нашего, местного. Судите сами: квартиры в одном из наиболее бюджетных домов (представители застройщика утверждают: дом находится в шаговой доступности от станции метро) продаются за 98–110 тысяч рублей за метр. Для примера: квартиру площадью в 58 метров предлагают за 5,66 млн рублей.

Московская недвижимость существенно дороже, так, однокомнатные квартиры предлагают за 8-9 млн рублей. Речь, разумеется, идет о жилье в пределах МКАД.

Квартиры и у нас, и в центральной части России предлагаются с черновой отделкой и минимальной комплектацией: дверь, стеклопакеты, электрическая разводка, радиаторы отопления и счетчики на водопроводных трубах. Есть строительные компании (у нас таких очень мало), где можно купить квартиру с уже сделанным ремонтом. Что интересно: чистовая отделка в питерской бюджетной новостройке, вне зависимости от площади квартиры, обойдется покупателю приблизительно в 10 тысяч рублей за метр. То есть за ремонт от застройщика, допустим, двушки покупателю придется дополнительно доплатить 500 тысяч рублей. У нас эта жесткая формула не работает, и от чего зависит стоимость отделки, сказать сложно. Например, чистовую отделку студии (площадью, напомним, до 35 кв. метров) застройщик предлагает по вполне питерским расценкам, но вот за те же работы в квартире общей площадью в 44 квадрата (в том же доме!) придется доплатить почти миллион.

Автор: Анжелина ШИЛАН