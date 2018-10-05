Районы, кварталы, Козловский Новая кинонеделя снова радует изобилием новинок

На большие экраны выходит криминальная драма «На районе», съемки которой проходили во Владивостоке. Следом движутся блокбастер «Веном», отечественная драма «Кислота», мелодрама «Звезда родилась», комедия «Черный клановец», австралийский ужастик «Школа» и французская комедия «Любовник моей жены».

«На районе» (16+)

Вова и его лучший друг Киса зарабатывают деньги, занимаясь нелегальной деятельностью. Их жизнь проходит на волне веселья, в погоне за острыми ощущениями и кратковременными удовольствиями, пока очередной заказ не приводит их дружбу к главному испытанию, заставив каждого ответить на вопрос: кто ты?

Отечественная криминальная драма, действие которой развивается во Владивостоке, с участием Данилы Козловского.

«Веном» (16+)

Что если в один прекрасный день в тебя вселяется существо – симбиот, которое наделяет тебя сверхчеловеческими способностями? Вот только Веном – симбиот совсем недобрый, и договориться с ним невозможно. Хотя нужно ли договариваться?.. Ведь в какой-то момент ты понимаешь, что быть плохим вовсе не так уж и плохо. Так даже веселее. В мире и так слишком много супергероев! Мы – Веном!

«Кислота» (18+)

Саша и Петя живут безбашенной жизнью музыкантов современной техно-Москвы: громкие вечеринки, взлеты и падения, колесо нестабильных отношений с окружающими и собой. Они – поколение двадцатилетних, которые часто слышали слова «любовь», «семья» и «возможности», но хорошо усвоили лишь чувство разъедающего изнутри одиночества. Но вдруг в их жизни происходит событие, которое заставляет обоих честно взглянуть на себя.

«Звезда родилась» (18+)

Кантри-музыкант Джексон Мейн, чья карьера быстро катится под откос, однажды знакомится с никому не известной талантливой певицей Элли. Между героями вспыхивает страстный роман. Джек помогает Элли добиться успеха. Но чем стремительнее набирает обороты музыкальная карьера Элли, тем сложнее ему мириться со своей увядающей славой.

«Черный клановец» (18+)

Внедриться в Ку-Клукс-Клан – задача не из легких, особенно если ты чернокожий. Но целеустремленного полицейского из Колорадо такие мелочи не смущают. Вместе с напарником-евреем он вступает в неравный бой с опаснейшими противниками.

«Школа» (18+)

Пытаясь помочь сыну, впавшему в кому, его мать оказывается в заброшенной школе. Чтобы выжить в месте, где потусторонний мир соприкасается с реальным, ей придется взглянуть в глаза истинному страху.

«Любовник моей жены» (18+)

Даниэль очень любит свою жену и наслаждается семейным уютом, но все рушится в один прекрасный день, когда лучший друг Патрик настаивает на парном ужине, на который приводит свою новую девушку. Эмма оказывается молодой красавицей и сразу покоряет нашего героя. И вот он уже не видит перед собой ни друга, ни обеденного стола, не слышит разговор и полностью окунается в мир собственных фантазий, где видит только ее карие глаза, соблазнительную улыбку и плавные волнующие изгибы.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ