Украшением конгресса станет «Приморье многонациональное» Жителей и гостей региона приглашают принять участие в самом многонациональном мероприятии Дальнего Востока – VI Конгрессе народов Приморского края, который пройдет с 31 октября по 1 ноября.

«История нашего региона неразрывно связана с многонациональностью населения. В Приморье большое внимание уделяется сохранению культур, традиций и обычаев разных народов. Важно сохранить их самобытность, не потерять ее через поколения. Для этого мы и проводим такие мероприятия, демонстрируя, что все национальности особенны», – отметили в пресс-службе края.

В программе мероприятия – научно-практическая конференция, конкурс работников сферы государственной национальной политики, дискуссионные площадки. А украшением конгресса традиционно станет тематический концерт «Приморье многонациональное».

Автор: Отдел новостей «В»