Итальянские академики и российские мастера С 6 сентября в двух залах Приморской картинной галереи начнет работать выставка «Academia. Путешествие из Италии в Санкт-Петербург», сообщили в пресс-службе учреждения.

Лето и осень 2018-го проходят в главном здании галереи под знаком академической живописи. Академии появились в Италии в эпоху Возрождения (XVI век): флорентийская, болонская, венецианская, умбрийская, миланская… Каждая из них имела свои воззрения на задачи и способы воспитания учеников, свои особенности в продвижении тем, сюжетов, художественных принципов, однако все они были наследницами античного искусства, именно о его возрождении шла речь. Кстати, принципы обучения именно в Болонской академии были положены в основу концепции российской Императорской академии художеств, открытой в 1757 году в Петербурге.

Экспозиция, в которую вошли произведения академической живописи 15 итальянских и 12 российской художников, знакомит зрителей с великолепными образцами живописи старых мастеров, позволяет увидеть общие черты и своеобразие путей развития академической живописи в Европе и России.

Особая актуальность выставки в том, что ее название в определенном смысле является объединяющим для всех экспозиций главных анфилад. «Неистовый сын Зевса. Голова Ареса. Выставка одного шедевра из собрания Эрмитажа», «Великий Карл» Произведения К.П. Брюллова и его учеников из собрания Русского музея», «Academia. Путешествие из Италии в Санкт-Петербург» – это достаточно подробный, полный и увлекательный рассказ об академической живописи, которая является основой для мирового искусства на протяжении последних 500 лет.

Выставка будет работать по 2 декабря 2018 года.

Автор: Отдел новостей «В»