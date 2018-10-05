Налоговики, полицейские и сотрудники мэрии пошли по квартирам В Ленинском и Фрунзенском районах Владивостока прошел рейд по квартирам, сдающимся в аренду. Его участниками стали специалисты администрации города, налоговой службы и полиции. Целью проверки было не только выяснить, насколько законно собственники сдают свое жилье, но и проинформировать их о необходимости вовремя платить налоги, отметили в пресс-службе мэрии.

Местом проведения рейда стали дома в центре Владивостока. О том, что здесь есть сдаваемые квартиры, специалистам стало известно по результатам работы горячей линии. Семеновская, 30, Некрасовский переулок, 18, Корякинская, 29 и Комсомольская, 16 – эти адреса значились в перечне проверяющих.

«Может показаться, что наша задача – каким-то образом привлечь к ответственности жильцов таких квартир, но это не так, – объяснила Снежанна Кузнецова, специалист 1-го разряда отдела камеральных проверок № 3 ИФНС России по Ленинскому району Владивостока. – Любой гражданин страны вправе жить там, где ему хочется. Другое дело – собственники жилья, которые, к сожалению, не всегда платят налоги с дохода, полученного от сдачи квартиры в аренду. Иными словами, нам важно проинформировать их о необходимости делать это, а если владелец отказывается – привлечь его к уплате в принудительном порядке».

Такие рейды проходят во Владивостоке несколько раз в месяц. Их организуют в рамках кампании по легализации рынка аренды жилья, которая стартовала в краевом центре еще в 2013 году.

Как сообщила специалист управления финансов администрации города Юлия Стельмах, каждый арендодатель обязан подать в налоговую инспекцию декларацию по форме 3-НДФЛ по итогам года и оплатить налог на доходы физических лиц по ставке 13 % или приобрести патент на сдачу жилых помещений в аренду. Только за период с 2013 по 2017 год владивостокцы подали 2533 декларации по форме 3-НДФЛ, сумма уплаченного налога составила 47 миллионов рублей.

Приобрести патент можно в налоговой инспекции по месту жительства. Годовая стоимость патента определяется как 6 % от потенциально возможного годового дохода, который определен в краевом законе «О патентной системе налогообложения на территории Приморского края».

По данным управления финансов, количество приобретенных патентов на сдачу в аренду жилых помещений за последние пять лет увеличилось в 5,5 раза и составило более 400. Сумма, поступившая в бюджет города в результате приобретения патентов за это время, составила 27 млн рублей.

Справка «В»

В управлении финансов администрации города продолжает работу телефон доверия, по которому можно сообщить о сдаче квартир в аренду. После этого жалобу проверят правоохранительные и налоговые органы. Его номер 253-42-33.

Автор: Отдел новостей «В »