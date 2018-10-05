Подготовка Владивостока к зиме проходит в штатном режиме и без сбоев В приморской столице к работе в отопительный сезон 2018-2019 года подготовлены все муниципальные учреждения образования, культуры, здравоохранения. На все котельные города, включая островные территории, завозится топливо согласно графику. К многоквартирным жилым домам с центральной системой отопления тепло также готово подаваться без перебоев.

Об этом, как сообщили в пресс-службе городской администрации, было доложено на заседании штаба по подготовке города к отопительному периоду, которое прошло под руководством мэра Владивостока Виталия Веркеенко.

Подготовка Владивостока к холодам оценивается положительно. Город уже готов к зиме на 98 %. Это «штатная» цифра, отмечают специалисты управления по вопросам топливно-энергетического комплекса (УТЭК).

«Наша цель – подготовить краевой центр к предстоящему отопительному сезону своевременно и качественно. И мы ее выполняем, – отметили в УТЭК. – До наступления отопительного сезона необходимо завершить подготовку всех объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, а кроме этого, обеспечить нормативным запасом топлива самостоятельные теплоисточники».

Первыми к предстоящим холодам были подготовлены свыше 250 объектов соцкультбыта, среди которых школы, детские сады и другие учреждения социального назначения. В течение лета в них по заказу администрации Владивостока ремонтировали кровли, инженерные коммуникации, утепляли фасады, проводили опрессовку внутренних систем отопления и другие работы.

В настоящее время завершается подготовка к зиме городского жилого фонда. Из более чем 3300 многоквартирных домов промыто и опрессовано свыше 3200. Отметим, что внутридомовые коммуникации жилых зданий к отопительному сезону обязаны готовить управляющие организации. Среди обязательных работ – промывка и опрессовка внутренних систем отопления, которая должна быть выполнена в многоквартирных домах города до начала отопительного периода.

В рамках подготовки к отопительному сезону теплоэнергетики провели гидравлические испытания, цель которых – выявить поврежденные участки трубопроводов, на которых высока вероятность возникновения порывов, а затем провести ремонтные работы и устранить эти повреждения. Так, с начала года в краевом центре в ходе гидравлических испытаний на теплотрассах специалистами ВПЭС выявлено более 800 порывов, из них около 80 % устранено. На остальных работы ведутся.

Напомним, что отопительный сезон во Владивостоке наступает обычно в последних числах октября. В первую очередь тепло поступает в учреждения соцкультбыта и в течение нескольких дней – в квартиры горожан.

Автор: Отдел новостей «В »