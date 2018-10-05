Жители просят убрать с придомовой дороги маршрутный транспорт Представители администрации Владивостока побывали с рабочим визитом на улице Часовитина, в районе домов № 1, 3 и 5. Поводом послужили многочисленные обращения жителей, которые обратились к городским властям с просьбой решить проблему с близлежащей дорогой, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Пережиток советской застройки – так говорят специалисты мэрии о ситуации, возникшей на Часовитина. Когда много лет назад строили дома № 1, 3 и 5, планировалась, что дорогу перенесут. Но этого так и не случилось. В результате дорога, которая должна быть придомовой, стала общегородской. Она ведет от остановки «Школьная» на улицу Гризодубовой. Поэтому сегодня вдоль подъездов и детских площадок здесь ездят маршрутные автобусы и множество автомобилей.

«Из подъезда ребенок выбегает и сразу попадает чуть ли не на оживленную трассу, – пожаловался членам комиссии местный житель Валентин Андреевич. – А учитывая, что у нас очень крутые склоны, зимой машины заносит страшно».

Специалисты управления дорог и благоустройства осмотрели возможные места для переноса дороги или строительства новой. Но большой уклон между домами может помешать полноценной работе городских автобусов. Кроме того, строительство новой дороги потребует огромных затрат, которые лягут на бюджет краевого центра.

Как отмечалось, в городе несколько дорог, которые по логике вещей должны быть придомовыми, а являются почему-то муниципальными общегородскими. И наоборот. В каждом таком случае ведется индивидуальная работа, заверили в пресс-службе мэрии. Так и по Часовитина – специалистам было поручено проработать несколько вариантов решения проблемы, найти наиболее оптимальный.

– Необходимо поднять проект дороги в этом районе, который был сделан много лет назад, проработать и просчитать, какие средства понадобятся на проектирование и строительство новой дороги, рассмотреть возможность изменения автобусного маршрута, – подвели итоги рабочей поездки специалисты мэрии.

Автор: Отдел новостей «В»