Фатальное решение вышло «Адмиралу» боком В минувшую среду, 3 октября, владивостокский «Адмирал» на льду «Фетисов-арены» поединком с «Автомобилистом» начал вторую домашнюю серию игр. Соперником «моряков» стал лидер восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Команда столицы Урала в нынешнем сезоне набрала великолепный ход, единолично лидируя с небольшим отрывом на востоке страны. Причиной такого успеха стал подбор в межсезонье хоккеистов высокого профессионального уровня, которых переманили из других клубов большими зарплатами.

9 сентября на старте чемпионата «моряки» уже встречались в Екатеринбурге и уступили «водителям» со счетом 2:1, хотя два первых периода выигрывали. В минувшей игре дальневосточники бились с уральцами на равных только стартовый период.

Нашим землякам удался быстрый гол. Денис Вихарев на четвертой минуте встречи получил выверенный пас от Владимира Бутузова и пробил вратаря гостей – 1:0.

Лидеров первенства такой расклад не смутил. Быстрым атакам приморцев они противопоставили комбинационную игру в середине площадки и пробросы шайб в нашу зону. А с удалением владивостокского нападающего Владимира Бутузова и вовсе перехватили инициативу. «Водитель» Анатолий Голышев на 12-й минуте сравнял счет – 1:1.

И буквально следом, всего через 20 секунд, нападающий из Екатеринбурга Кирилл Лямин вывел свою команду вперед. Наш тренерский штаб потребовал видеопросмотр момента. Судьи согласились, но ситуацию это не изменило, гол они засчитали – 1:2.

Под занавес периода наши земляки все-таки сумели сбить наступательный темп гостей и выравнять игру. И вновь отличился Денис Вихарев. Дубль он оформил на 19-й минуте – 2:2.

Второй период «моряки» полностью провалили. Буквально за первые две минуты гости после бросков Стефана Косты и Ильи Крикунова вырвались вперед – 2:4.

Пропустив два удара подряд, «Адмирал», если пользоваться терминологией бокса, оказался в нокдауне. Однако белый флаг не выкинул и попытался реабилитироваться в глазах 2,5 тысячи болельщиков. За три секунды до свистка на перерыв лидер второй пятерки владивостокцев Александр Стрельцов сумел воспользоваться сутолокой у ворот «Автомобилиста» и сократить разрыв в счете – 3:4.

Ситуация могла измениться в нашу пользу в третьем периоде. Приморцы вновь прибавили в скорости и стали непрерывно атаковать ворота уральцев. За две минуты до финального свистка у гостей за нарушение правил удалили игрока. Чтобы усилить преимущество на площадке, «моряки» заменили вратаря на шестого полевого игрока. Этот маневр оказался фатальным. Защитник гостей Вячеслав Литовченко сумел с дальнего расстояния поразить наши пустые ворота – 3:5.

– Мы допустили ошибки, а вот соперник сыграл очень уверенно, – разочарованно сказал после матча тренер «Адмирала» Сергей Светлов. – Игра сложилась не так, как ожидали. Все-таки есть усталость, она понемногу накапливается, ошибки из-за нее и появляются. Но должен отдать ребятам должное – они до конца боролись, игра была напряженной до последних минут.

Ближайший поединок во Владивостоке состоится уже сегодня вечером. Соперником на льду «Фетисов-арены» станет магнитогорский «Металлург», который является многократным чемпионом КХЛ, а в нынешнем сезоне находится на третьем месте в турнирной таблице.

Автор: Николай КУТЕНКИХ