Морской «цветок» станет панацеей? Актинии вида Heteractis magnifica способны помочь в борьбе с болезнью Альцгеймера. К такому выводу пришли ученые Дальневосточного федерального университета и Тихоокеанского института биоорганической химии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ТИБОХ ДВО РАН), сообщили в пресс-службе вуза.

Тропические актинии содержат пептиды – вещества, замедляющие воспалительный процесс и разрушение клеточных нейронов. Приморским исследователям удалось синтезировать аналог пептида, который содержится в этих морских донных организмах из класса коралловых. Они были собраны на Сейшельских островах во время экспедиции на научно-исследовательском судне «Академик Опарин». Синтезированный пептид обладает нейропротекторными свойствами, то есть препятствует гибели нейронов и предотвращает развитие воспаления, в том числе по модели болезни Альцгеймера. Лабораторные исследования пептида кораллового «цветка» проведены на клетках мыши. Оказалось, что он снижает уровень губительных для клеток активных форм кислорода. Этот же механизм актуален и для клеток человека.

«В то время как воспалительный процесс – нормальная реакция организма на повреждение, заражение или другой внешний раздражитель, хроническое воспаление может стать причиной многих серьезных заболеваний. В их числе не только болезнь Альцгеймера, но и Паркинсона, а также артриты, панкреатиты, рак и другие заболевания», – пояснила старший научный сотрудник ТИБОХ ДВО РАН, доцент кафедры биоорганической химии и биотехнологии Школы естественных наук ДВФУ Елена Лейченко.

По словам Елены Лейченко, биологические вещества актиний имеют не только нейропротекторные, но и противораковые свойства. Однако защитные свойства этих веществ и комбинации, в которых они будут работать надлежащим образом, требуют дополнительных исследований. Реальное производство нового поколения лекарств может быть запущено через 3-5 лет после всех стадий испытаний – доклинических и клинических, на которые потребуются значительные средства.

Автор: Отдел новостей «В»