Обновленный «Строитель» приглашает на беговую и велосипедную дорожки После капитальных работ на стадионе «Строитель» во Владивостоке появились современные зоны для бега, велосипедистов, а также игры в футбол и гандбол. Заняться спортом на свежем воздухе здесь может любой желающий. Вход на беговую и велосипедную дорожки свободный, подчеркнули в пресс-службе мэрии.

Зона для футболистов и гандболистов будет использоваться в основном для подготовки игроков по этим видам спорта. В остальное время она будет открыта для местных жителей, уточнил заместитель начальника управления физической культуры и массового спорта администрации Владивостока Александр Кисиль.

Ремонтные работы на этой территории проводили специалисты Специализированной детско-юношеской спортивной школы единоборств, которые и будут следить за ее техническим состоянием. Зимой на стадионе традиционно планируют заливать каток.

Отметим, прежде чем на стадионе «Строитель» появились современные спортивные зоны, здесь был проведен огромный комплекс капитальных работ. Так, на всех объектах были уложены подстилающие и выравнивающие слои основания из щебня, поверхность была утрамбована катками, установлены бордюры, а дорожки заасфальтированы. На беговой дорожке и в зоне для игроков было уложено современное резиновое покрытие.

Для доступа на спортивные объекты заменили лестничные марши с перилами. По периметру игровой зоны установили столбы с освещением, сегодня здесь есть съемное ограждение и ворота для игры в мини-футбол и гандбол. По итогам работ на стадионе появились две беговые дорожки длиной 400 метров, велосипедная длиной 416 метров и игровая зона общей площадью 1050 квадратных метров. Кроме того, на стадионе установили уличные тренажеры для сдачи нормативов комплекса ГТО.

Напомним, что в этом году во Владивостоке капитально отремонтировали сооружения по адресам: ул. Бестужева, 7б, ул. Чапаева, 8, ул. Тунгусская, 69, ул. Калинина, 257в, Океанский проспект, 43, ул. Новожилова, 7. Продолжаются работы на спортивной площадке на ул. Херсонской, 12.

В 2017 году в краевой столице капитально отремонтировали шесть муниципальных спортивных сооружений. Среди них – хоккейные коробки, спортивные площадки в разных районах города и теннисный корт. Помимо этого, ежегодно во Владивостоке проходит текущий ремонт муниципальных спортивных объектов.

Автор: Отдел новостей «В»