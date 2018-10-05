Дорогу в губернаторы дали самовыдвиженцам На внеочередном заседании краевого парламента приморские депутаты внесли изменения в Избирательный кодекс Приморского края, снимающие «партийное» правило для кандидатов в губернаторы региона. Законопроект был принят сразу в трех чтениях.

Новая норма устанавливает, что кандидат на должность губернатора Приморья может быть выдвинут не только избирательным объединением, как это предусмотрено действующей редакцией Избирательного кодекса, но и в порядке самовыдвижения.

При этом установлено, что кандидату-самовыдвиженцу помимо прохождения муниципального фильтра необходимо собрать подписи избирателей.

Для регистрации кандидата, выдвинутого на должность губернатора Приморья в порядке самовыдвижения, необходимо собрать подписи в количестве 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории избирательного округа (7 тысяч подписей).

Предварительно инициативу обсуждали на заседании профильного комитета Законодательного собрания. Как пояснил депутатам заместитель председателя крайизбиркома Роман Охотников, предлагаемые изменения в случае их одобрения позволят расширить возможности граждан выдвинуть свою кандидатуру на выборах губернатора.

«С точки зрения здравого смысла это абсолютно правильное решение. Потому что каждый человек, который чувствует в себе возможности управлять таким достаточно сложным регионом, должен иметь право выдвинуться в качестве самовыдвиженца», – отметил заместитель председателя комитета Александр Лось.

«Муниципальный фильтр позволит отсеять не совсем адекватных людей при самовыдвижении, и хорошо, что мы оставляем такую возможность. В истории демократии было случаи, что и кошек выдвигали, во всем нужен разумный подход, – сообщил депутат Джамбулат Текиев.

Присутствовавший на заседании комитета врио губернатора края Олег Кожемяко также прокомментировал инициативу: «Данное решение, безусловно, расширяет возможности граждан для участия в выборах губернатора. Принцип самовыдвижения не ограничивает в правах никаких граждан. Такие изменения необходимы и продиктованы временем, любые ограничения всегда накладывают определенный отпечаток, вызывают в том числе протестное отношение населения к избирательной системе».

Автор: Отдел новостей «В »