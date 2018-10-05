На берегу Уссурийского залива гостям предложат отдохнуть и расширить кругозор Центр семейного отдыха и развлечений «Парк народов мира» планируется построить во Владивостоке. Компания «Стратег» – резидент свободного порта Владивосток намерена привлечь в реализацию проекта 6,9 млрд рублей, сообщили в пресс-службе края.

На площади более 20 гектаров в приморской столице планируется разместить выставочный павильон с экспозициями, иллюстрирующими фрагменты из жизни и культурные особенности народов мира, гостиницу, тематические домики для проживания туристов, парк аттракционов, аквапарк и другие объекты. Авторская концепция проекта предполагает создание качественного туристского продукта мирового значения, гости которого смогут не только хорошо отдохнуть, но и расширить кругозор, получить новые знания в области этнографии, географии, культуры и истории.

«В строительстве тематического парка уже заинтересован крупный инвестор из Франции», – отметила генеральный директор ООО «Стратег» Оксана Иванова.

Реализацию проекта сопровождает Инвестиционное агентство Приморского края. Специалисты помогают предпринимателям грамотно выстроить взаимодействие как с потенциальными иностранными инвесторами, так и с государственными органами. На данном этапе решается земельный вопрос.

«Ведем подбор земельного участка для строительства парка. На данный момент рассматривается место на берегу Уссурийского залива – в 25 километрах от игорной зоны Tigre de Cristal. Сейчас мы плотно взаимодействуем с департаментом земельных и имущественных отношений, чтобы пройти все необходимые административные процедуры», – прокомментировал директор Инвестагентства Дмитрий Ямщиков.

После окончательного согласования земельного участка потребуется около двух лет для возведения ключевых объектов парка. Открытие современного рекреационно-развлекательного комплекса позволит создать более 300 новых рабочих мест, а также поспособствует развитию туризма в Приморье. Парк станет точкой притяжения не только для дальневосточников, но и иностранных гостей. Планируется, что в год его смогут посетить свыше 1 миллиона человек.

Автор: Отдел новостей «В»