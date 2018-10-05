Владивостокские ветераны с дружественным визитом посетили Китай Ветераны приморской столицы на днях вернулись из поездки по городам Китайской Народной Республики. Визит в Поднебесную был посвящен 73-й годовщине окончания Второй мировой войны.

В Суйфэньхе, Муданьцзяне и Дуннине ветераны посетили мемориальные комплексы, памятники советским воинам, стелы и музеи. А к памятникам героев Второй мировой войны возложили цветы.

«Поездки наших ветеранов по местам боевой славы, городам-героям и городам воинской славы давно стали хорошей доброй традицией, – отметила начальник отдела по развитию общественного партнерства Ольга Михалева. – Только в этом году владивостокские ветераны уже побывали в Волгограде, Курске и Харбине».

Поездка стала возможной благодаря финансовой поддержке администрации Владивостока, добавили в пресс-службе мэрии.

Автор: Отдел новостей «В»