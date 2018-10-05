Браконьеры прибавили работы приморским пограничникам В Приморье с началом нереста лососевых активизировались нелегальные рыболовы. За неделю пограничники сняли в устьях рек Аввакумовки, Нарвы, Кедровой и Партизанской около 80 браконьерских сетей общей длиной 7 км.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю ежедневно выходят в рейды на нерестовые реки и каждый раз снимают в устьях незаконно выставленные сети. За неделю из незаконного оборота изъято более 300 лососей, большая часть рыбы оказалась нежизнеспособной.

Как сообщили Fishnews в пресс-группе Погрануправления, по фактам нелегального промысла к административной ответственности привлечено свыше 10 граждан и должностных лиц. В частности, проводится разбирательство в отношении руководителя одной из компаний, добывающей разнорыбицу. Сотрудники этого предприятия выловили в бухте Соболь более 160 особей кеты без соответствующих разрешительных документов.

Во время рейдов ловят не только лососевых браконьеров. Так, в бухте Лесной пограничники Находки изъяли свыше 1 тыс. особей живого приморского гребешка, а в бухте Нарва – более 450 трепангов.

Автор: Отдел новостей «В»