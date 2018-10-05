Арт-терапия «Хрустального мира» Во Владивостоке подвели итоги проекта «Хрустальный мир», созданного для детей с особенностями здоровья и их здоровых сверстников. В этом году он объединил более 400 юных жителей города и их родителей. В рамках проекта состоялось 19 мастер-классов и шесть экскурсий, их организатором выступила администрация Владивостока, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

С июля по сентябрь юные участники проекта изучали занимательные науки, участвовали в мастер-классах по изготовлению печенья, пирожных тирамису и других лакомств. Они побывали на различных экскурсиях – в музее предприятия «Владхлеб», пожарной части, на заводе по сборке автомобилей. Мастерили декоративные рамки, свечи, 3D-ручки и многое другое. Кроме этого, для них был организован цикл занятий теле- и радиомастерства.

«Одна из наших задач – интеграция детей с ограниченными возможностями в среду обычных ребят. Поэтому на мастер-классах присутствовали и обычные дети», – отметили в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города.

Эти занятия развивают моторику и мелкую мускулатуру пальцев, творческое воображение, помогают преодолеть социальную изолированность. Также для многих детей с ограниченными возможностями мероприятия «Хрустального мира» выступают в качестве арт-терапии. За общим столом собираются и родители ребят, здесь все могут свободно общаться и подружиться.

Также мамы и папы могут обратиться за советами к педагогам «Хрустального мира», которые готовы проконсультировать родителей бесплатно.

Автор: Отдел новостей «В»