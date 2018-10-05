Собственники добавят пять процентов Прием заявок на участие в программе ремонта дворов 2019 года во Владивостоке продлен на месяц. Теперь это можно сделать до 1 ноября, сообщили в пресс-службе мэрии.

Для получения субсидии на ремонт дворовой территории необходимо предоставить пакет документов, указанных в постановлении администрации Владивостока № 2375. Работы будут проведены на условиях софинансирования: 95 % средств – из федерального, краевого и муниципального бюджетов и лишь 5 % добавят собственники помещений многоквартирных домов.

«В прошлом году во Владивостоке по федеральной программе отремонтировали 17 дворовых территорий. При этом действовал ряд ограничений: участвовать в программе не могли дворовые территории многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию позднее 2007 года, а также получавшие в период с 2007 по 2016 год бюджетные средства на проведение работ по капитальному ремонту дворовых проездов. Сейчас подать заявку на участие могут все желающие управляющие компании, ТСЖ, жилищные и иные специализированные кооперативы, которые готовы на софинансирование в размере 5 % от общей суммы затрат на ремонт придомовой дороги, – пояснил начальник управления содержания жилфонда администрации Владивостока Григорий Пейхвассер. – Если раньше работы проводило управление дорог и благоустройства, то сейчас субсидия на возмещение части затрат по ремонту будет предоставляться юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям непосредственно после проведения ремонта. Соответствующий порядок предоставления финансирования уже разработан».

Напомним, что на участие в программе «Формирование комфортной городской среды» ремонта 2018 года подано 18 заявок. Все они рассмотрены общественной комиссией и утверждены для включения в программу. Это придомовые территории на проспекте «Красного знамени», 91, 102 и 104, улицах Каплунова, 23, Русской, 94, Славянской, 17, Борисенко, 10/7, Героев-тихоокеанцев, 24, Гульбиновича, 13, Луговой, 70, Русской, 11 и 58а, Ивановской, 6/4, Волховской, 2, Постышева, 11, Терешковой, 3, Каплунова, 8 и Аллилуева, 8. Работы по ремонту дорожного покрытия на нескольких из этих придомовых территорий начнутся уже в этом году. Количество отремонтированных дворов будет зависеть от суммы финансирования на реализацию приоритетного проекта, а также сметных расчетов на ремонт проездов.

Дворы, на которые будет недостаточно средств текущего года, отремонтируют в 2019 году, отметили специалисты.

Как уже писал «В», в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» во Владивостоке ведется большая работа по благоустройству общественных территорий. Лидерами рейтингового голосования по отбору общественных территорий для благоустройства на 2018–2022 годы стали: пешеходная тропа «Берег здоровья» (от пляжа на мысе Кузнецова до переулка Шевченко), зона отдыха «Площадь Спортивная Гавань» (общественный туалет), территория между набережной Цесаревича и ул. Светланской (включая территории сквера им. Адмирала Невельского, сквера им. Пушкина и Матросского сквера), общественная территория «Сопка Бурачка» (в районе ул. Терешковой, 5а), территория в районе Владивостокского дворца детского творчества (Океанский проспект, 43).

Кроме того, в программу были дополнительно включены еще три объекта – общественная территория в районе ул. Енисейской, 23–24 и ул. Русской, 5, парк на острове Попова (на пересечении улиц Заводской, Подгорной и Садовой) и сквер имени Анны Щетининой на улице Крыгина, 80.

Автор: Отдел новостей «В»