«Восток» – чемпион! За золото чемпионата России по спидвею боролись в приморской столице

Вечером в минувшую среду, 3 октября, «Восток» принимал «Турбину» из Балаково в финальном этапе чемпионата России по спидвею. По итогам заездов во Владивостоке хозяева лидировали со счетом 52:41. Таким образом, «Восток» стал золотым призером чемпионата, «Турбина» - серебряным.

Поболеть за приморских гонщиков на трибуны пришел врио губернатора Олег Кожемяко. Хотя в те же минуты на льду «Фетисов-арены» за победу боролись «Адмирал» и «Автомобилист» (предыдущие главы региона предпочитали хоккей прочим видам спорта), заметил корреспондент портала VL.Ru.

«Приятно оказаться на этом стадионе, услышать рев моторов, почувствовать адреналин, который охватывает наши сердца. Мы помним имена всех, кто снискал славу приморского спидвея. Сегодня они передают свой опыт нашей команде. Я уверен, что у нас лучшие гонщики и болельщики! Победа за нами!» – приводит слова главы региона пресс-служба края.

После первого заезда хозяева крайне усложнили себе задачу по выигрышу золотых медалей чемпионата, считает VL.Ru. Команда из Владивостока заработала лишь одно очко, а коллектив из Балаково – 5. Стоит отметить, что приморцы все-таки сократили отставание. По итогам первого сегмента отрыв был практически минимальным – 11:13.

Вторая часть гонки также осталась за гостями. «Турбина» в двух из трех заездов праздновала победу – 17:25.

После второго технического перерыва наставник дальневосточников Игорь Столяров пошел на риск и не прогадал. Виталий Котляр выехал в роли джокера (выставляется один раз в гонку, очки удваиваются) на восьмой заезд и выиграл его, принеся в копилку «Востока» 6 очков. Марк Карион финишировал вторым – 8:1. Далее последовали ничья и победа гостей – 30:33.

В четвертом этапе хозяевам удалось наконец-таки выйти вперед. 11-й заезд завершился в пользу приморцев – 5:1. И вновь лучшим стал Котляр. В 12-м была зафиксирована ничья, а вот 13-й, «заколдованный», заезд длился более получаса, но, к счастью, завершился в пользу команды из Приморья со счетом 5:1 – 43:38.

Предпоследний заезд вновь ознаменовался падением. Арбитры сняли Кузнецова, поэтому 14-й заезд гонщики заканчивали втроем. У хозяев – Логачев и Тарасенко. У гостей – Бородулин. 5:1 – «Восток» вновь взял верх.

15-й, решающий заезд также был затянут в связи с очередным столкновением гонщиков, но и это не остановило наших ребят. По итогам перезаезда первым на финише был Котляр. Вторым приехал Кайбушев. Замкнул тройку Павел Лагута – 4:2. Итог гонки – 52:41. «Восток» – чемпион России по спидвею!

Следующая гонка состоится сегодня, 5 октября, в 19.00. За звание сильнейших в первенстве России по спидвею на стадионе «Авангард» поборются юные спортсмены.

Автор: Отдел новостей «В»