Призраки часов не наблюдают Семь премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

Зрителей ждет серьезное испытание, ведь помимо новинок кинопроката в приморской столице вовсю развернулся фестиваль «Меридианы Тихого». Пойти на прокатное кино или фестивальное? Или на то и другое? Сложный выбор, учитывая, что и там, и там много чего интересного.

«Тайна дома с часами» (12+)

Первое, что услышал Льюис, ступив на порог загадочного особняка своего дяди, это тиканье часов, раздававшееся из древних стен. Он окунается в мир магии и колдовства, о существовании которого даже не подозревал. Здесь оживают картины, обитают невероятные создания, а сердце дома хранит тайну времени.

Семейное фэнтези основано на одноименном романе Джона Беллерса, имеющем 11 продолжений. Учитывая, что фильм, по всей видимости, принесет солидную кассу, мы являемся очевидцами зарождения сверхновой франшизы.

«Поиск» (16+)

16-летняя дочь Дэвида Кима пропадает без следа, полиция разводит руками. Отчаявшийся отец взламывает компьютер девочки, чтобы понять, что он ничего не знает про дочь…

«Профессионал» (18+)

Американский наемник Лукас Хилл приезжает в Россию за партией бриллиантов. Партнеры подставляют его, и он оказывается в чужой стране, с фальшивыми камнями, один против русской мафии.

Картины с Киану Ривзом стали выходить с радующей периодичностью, но зачастую нерадующего качества. Фильм, в котором актер показал все грани, а также швы и потертости своего замусоленного амплуа героя боевика.

«Человек, который убил Дон Кихота» (12+)

Режиссер Тобиас Граммет, мучаясь в Испании над очередным рекламным шедевром, в поисках вдохновения отправился в деревню, где 10 лет назад снимал свой дипломный фильм про Дон Кихота. И нашел там исполнителя главной роли – спятившего старого сапожника, уверовавшего, что он… и есть настоящий Рыцарь печального образа! Старик принял Тоби за своего верного оруженосца Санчо и насильно потащил в опасное путешествие, где реальность трансформируется в фантазию, а правду не отличить от вымысла.

Авторский фильм знаменитого американского эксцентрика Терри Гиллиама. Каждая его картина – это яркая, красочная и веселая антиутопия.

«Непрощенный» (16+)

Жизнь для инженера-строителя Виталия Калоева остановилась в ту самую секунду, когда самолет «Башкирских авиалиний», в котором летели его жена и дети, столкнулся над Боденским озером с транспортным бортом. Не дождавшись семьи в аэропорту Барселоны, Виталий отправляется на место катастрофы, где находит тела своих родных. Калоев теряет все, ради чего жил. Не дождавшись справедливого решения суда, Виталий ищет диспетчера, по вине которого погибла его семья…

В главной роли неожиданно снялся Дмитрий Нагиев.

«Мотылек» (16+)

Авантюрист по прозвищу Мотылек получает пожизненный срок в тюрьме для особо опасных преступников за убийство, которого он не совершал. Когда вокруг враги, а надежда угасает с каждым днем заключения, лишь сила духа может помочь Мотыльку обрести свободу.

«Игрушки для взрослых» (18+)

Лос-Анджелес – город денег, знаменитостей и взрослых развлечений, здесь куклы живут бок о бок с людьми. Внезапно по мегаполису прокатывается волна загадочных преступлений, связанных со звездами популярного телешоу. И тогда на охоту выходят бывшие напарники – брутальный частный детектив и коп в юбке…

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ