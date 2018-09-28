Фапы и амбулатории Приморья подключают к «Теле-ЭКГ» Структурные подразделения Владивостокской поликлиники № 1 – фельдшерско- акушерский пункт на полуострове Песчаном, амбулатория и кабинет врача общей практики на острове Русском – теперь подключены к бесперебойному высокоскоростному Интернету.

Это позволило приблизить медпомощь для живущего там населения и оперативно передавать показания электрокардиограмм в рамках проекта «Теле-ЭКГ», подчеркнули в пресс-службе края.

«Если в поселке Экипажном пусть медленное и неустойчивое, но соединение с Интернетом было и осуществлялось через модем, то в поселке Парис, где расположен кабинет врача общей практики, Интернет отсутствовал вовсе. Сейчас эта проблема решена», – сообщила главный врач медучреждения Ольга Перова.

Она подчеркнула, что благодаря новым возможностям у врачей появился более быстрый способ связи со своими структурными подразделениями.

«Сейчас мы намного активнее используем возможности информационной системы «Дока+», электронных медицинских карт и дистанционной записи на прием к врачу. Теперь мои заместители могут осуществлять прямой контроль и мониторинг деятельности врачебной амбулатории в интересах островных жителей. А сами пациенты, в свою очередь, избавлены от необходимости нести свои амбулаторные карты к нам в головное медучреждение», – подчеркнула Ольга Перова.

В департаменте здравоохранения подчеркивают, что ежемесячно растет количество кардиологических обследований в ФАПах.

«За три летних месяца фельдшеры выполнили 1047 электрокардиограмм, которые через Интернет переданы для своевременной расшифровки в кардиологический центр. Благодаря таким возможностям своевременно выявлено 16 инфарктов», – сообщили в ведомстве.

В проекте «Теле-ЭКГ» с начала года участвуют ФАПы 29 территорий Приморья.

Автор: Отдел новостей «В»