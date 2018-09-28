На берегу бухты Три Поросенка можно строить кемпинг и причал Большой земельный участок площадью 12470 кв. м на улице Артековской, 1 предлагает предпринимателям в аренду администрация Владивостока. Как пояснили в пресс-службе мэрии, для создания здесь туристических баз, кемпингов, причалов для маломерных судов, объектов общественного питания, развлечения и культуры.

Открытый аукцион назначен на 24 октября 2018 года. Заявки принимаются до 19 октября. Срок аренды – 38 месяцев.

Эта территория расположена на берегу бухты Три Поросенка, неподалеку – федеральная шаморовская трасса, ВДЦ «Океан» и бухта Лазурная – традиционное место отдыха жителей и гостей Владивостока.

Начальная цена лота – 1157516 руб. Цена, которая сложится в ходе аукциона, будет равна размеру арендной платы в год.

Специалисты подчеркивают: продажа или аренда муниципальных земель имеет позитивное значение, поскольку городская земля работает на город, развивается бизнес, а местный бюджет пополняется как за счет торгов, так и за счет налогов предприятий.

Глава Владивостока Виталий Веркеенко неоднократно подчеркивал, что аренда муниципального имущества – значимая часть доходов городского бюджета и необходимо использовать этот ресурс рационально и эффективно. Все торги должны проводиться в режиме полной информационной прозрачности. Также мэр поручил опубликовать полный перечень муниципальной собственности на сайте администрации Владивостока.

Всю информацию о предстоящих торгах можно узнать по тел. 8 (423) 244-60-16; 245-40-85, МКУ «Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости».

Автор: Отдел новостей «В»