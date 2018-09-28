Жители Эгершельда могут протестировать новую спортплощадку После капитального ремонта в краевой столице открыли современную спортивную площадку на ул. Бестужева, 7б. Обновленный спортивный объект находится в свободном доступе и открыт для жителей города с 8.00 до 22.00, сообщили в пресс-службе мэрии. Администрация Владивостока приглашает всех желающих поиграть на открытом воздухе в футбол, баскетбол, стритбол, заняться пробежкой или поупражняться на тренажерах и турниках.

Перед тем как на улице Бестужева появился современный открытый спортивный объект, была проделана большая работа. Так, на участке демонтированы старые и ржавые металлические столбы, проведена омолаживающая обрезка деревьев, которые свисали над территорией будущей спортивной площадки. Старое полуразрушенное асфальтобетонное основание заменено на новое, кроме того, с двух сторон площадки установлены подпорные стены из фундаментных бетонных блоков. На участке с тренажерами постелили полимерные наливные полы из полиуретана. По периметру всей площадки установлены новое ограждение и два столба с освещением.

«Спортивная площадка находится в оперативном управлении муниципального Центра спортивной подготовки населения по различным видам спорта, – рассказал заместитель начальника управления развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока Александр Кисиль. – Наше учреждение выполнило большой объем работ по капитальному ремонту объекта, оно и будет следить за его техническим состоянием».

Как уточнили в управлении развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока, по запросу жителей в одной секции спортивной площадки установили четыре баскетбольных кольца, арки, имитирующие футбольные ворота, и нанесли игровую разметку. В другой секции установили тренажеры, различные турники и брусья.

Напомним, что в этом году во Владивостоке капитально отремонтировали сооружения по адресам: ул. Чапаева, 8, ул. Тунгусская, 69, ул. Калинина, 257в, Океанский проспект, 43, Новожилова, 7. Продолжаются работы на спортивных площадках на Херсонской, 12 и в районе стадиона «Строитель».

В 2017 году в краевой столице капитально отремонтировали шесть муниципальных спортивных сооружений. Среди них хоккейные коробки, спортивные площадки в разных районах города и теннисный корт.

Автор: Отдел новостей «В»