Дошло дело до кровли Во Владивостоке впервые с 1982 года ремонтируют кровлю трамвайного депо на улице Борисенко. Как сообщили в пресс-службе мэрии, подрядчик – ИП Казаков – уже приступил к заливке цементной стяжки крыши. Это будет первым этапом работ, которые пройдут на предприятии при поддержке городской администрации.

«Здание депо было построено 36 лет назад, – отметила директор ОАО «Электрический транспорт» Лилия Козлова. – И за это время его, конечно, не раз ремонтировали. Но до кровли дело никогда не доходило – уж очень дорогостоящие работы. Но в этом году были изысканы средства – около полутора миллионов рублей, которые решено потратить именно на крышу».

По словам главного инженера предприятия Александра Будюка, на крыше уже сняты слой старого рубероида и старая стяжка. Подрядчик зальет новую цементную стяжку на площади около 120 квадратных метров, а затем уложит на нее армированную сетку и два слоя мягкой кровли. Ремонт ведет подрядчик, который недавно исполнял такие же работы на нижней площадке фуникулера и зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Гарантия на такой вид работ составляет 5 лет.

Отметим, что существующая кровля причиняет немало неудобств специалистам депо. Любой дождь вызывает протекания если не по всей площади здания, где ночуют трамваи, то на внушительной ее части. Планируется, что в ближайшее время эта проблема будет решена.

Автор: Отдел новостей «В»