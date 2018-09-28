Строителям посоветовали ездить другим путем Подрядчику строящегося дома № 10 на улице Нерчинской рекомендовано использовать альтернативные пути для подвоза стройматериалов.

Такое решение принял глава города Виталий Веркеенко, который провел прием граждан и выслушал местных жителей, сообщили в пресс-службе мэрии.

С проблемами, которые сопровождают строительство многоэтажного здания на улице Нерчинской, к мэру обратились родители учеников гимназии № 1 (это бывшая школа № 75) Екатерина Перегудова и Ольга Корчевец.

«Хотим обсудить с вами вопрос законности использования дороги, которая проходит возле гимназии, – сказала Екатерина Перегудова. – Не так давно там построили дорогу с очень большим уклоном. Сейчас эта трасса используется в качестве подъездного пути для строящегося здания на Нерчинской, 10. И по ней постоянно движется большегрузный транспорт. 25 мая уже был съезд грузовика на пешеходную часть, где дети ходят в клубы «Меридиан» и «Тимуровец». После нашего обращения там поставили знак, который запрещает движение грузовиков весом более 3,5 тонны, но машины продолжают ездить. Говорят, что альтернативного пути застройщик не нашел».

Екатерина Перегудова переживает, что зимой, когда дорога обледенеет, находиться и детям, и взрослым на этом участке будет еще опаснее. Но другого пути к Нерчинской, 21 здесь нет.

Ситуацию усугубляет тот факт, что на указанном участке дороги не оборудован пешеходный переход. Точнее, он есть, но с одной стороны упирается в гаражи.

Выяснилось, что с особенностями дороги на улице Нерчинской хорошо знаком Виталий Веркеенко, который вырос в этом районе и учился в 75-й школе.

«Хорошо знаю этот район, своими ногами в детстве весь прошел, – признался он. – Понимаю, что нужно устранить две проблемы: сделать безопасным движение строительной техники и организовать пешеходный переход и доступ к нему».

«Да, просим сделать переход и пешеходную зону такими, как это требуют ГОСТы. Нам очень нужно, чтобы наши дети спокойно могли ходить от школы до клубов «Тимуровец» и «Меридиан» в доме № 21», – обратилась Екатерина Перегудова.

Виталий Веркеенко поинтересовался у специалистов администрации, действительно ли на улице Нерчинской нет альтернативных путей для движения большегрузов.

«Мы с застройщиком смотрели на месте, что там можно сделать, – рассказал заместитель начальника городского управления дорог и благоустройства Юрий Трунов. – Выясняли, есть ли альтернативный путь. Он есть, но со стороны улицы Прапорщика Комарова. Извилистый, в одну легковую машину. Использовать его для строительной техники нельзя, а расширить можно только за счет сноса сопки».

Ольга Корчевец рассказала, что, с одной стороны, застройщик пошел навстречу местным жителям и в качестве подушки безопасности установил на дороге бетонные блоки. Но смогут ли они зимой, если дорога с таким уклоном заледенеет, удержать неуправляемый грузовик, вопрос спорный. К тому же есть техническое заключение о том, что дорога временная и не может использоваться для проезда техники.

«Зимой приходится обходить этот участок, он однозначно не предназначен для автомашин, которые заняты на стройке. Безобразие полнейшее, нам и нашим детям просто страшно», – продолжила Ольга Корчевец.

«Я проблему понял, – подвел итог встречи Виталий Веркеенко. – Однозначно найдем пути выхода из нее. При вас даю поручение своим специалистам сделать дорожку от дома № 23 на улице Нерчинской до пешеходного перехода до 15 октября. И второе. Проведем повторные переговоры с подрядчиком по организации дорожного движения на участке. О результатах мне доложат через неделю».

Также Екатерина и Ольга спросили главу города, можно ли включить улицу Нерчинскую в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги» на 2019 год.

«Очень хотелось бы это сделать, но боюсь, что, пока она является тупиковой, это невозможно, – ответил Виталий Веркеенко. – У нас есть планы по организации там сквозного проезда, ВГУЭС. Когда дорога перестанет быть тупиковой, тогда у нас будут и возможности, и обоснования включать ее в список».

Автор: Отдел новостей «В»