Идею клонирования человека обсудят российские врачи во Владивостоке В приморской столице начал работу 15-й Тихоокеанский медицинский конгресс. Его участниками стали порядка 5 тысяч человек, приехавшие со всей страны. Среди спикеров специалисты из Москвы, Новосибирска, Казани, Ярославля, Самары, Рязани.

Основная задача форума, по мнению его организаторов – администрации края и Тихоокеанского государственного медицинского университета, – беспрерывное обучение врачей. И начиная с 3 сентября (мероприятия конгресса расписаны на два месяца) в режиме нон-стоп проводятся научные симпозиумы, дискуссии, семинары, круглые столы, мастер-классы практически по всем направлениям современной медицины.

Впрочем, если судить по интригующим названиям мастер-классов или лекций, некоторые темы, возможно, будут интересны и обывателям. Например: «Мифы и реальность в диагностике и лечении отитов» или «К проблеме практической бессмысленности идеи клонирования человека»…

На церемонии открытия конгресса ректор ТГМУ, профессор Валентин Шуматов наградил победителей конкурса «Молодой ученый». В числе победителей – студенты и аспиранты ТГМУ и студент из Африки, обучающийся в ДВФУ. Здесь же прошло вручение премии «Врач года» – 42 специалиста вышли на сцену большого зала краевой администрации. Чаще всего на сцену приглашали специалистов краевой детской клинической больницы № 1 и краевой клинической больницы № 1.

Автор: Лика ТКАЧЕНКО