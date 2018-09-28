Уважаемые владивостокцы, представители старшего поколения, ветераны войны и труда! От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с Международным днем пожилых людей – праздником мудрости и доброты!

В этот день у нас есть возможность еще раз выразить нашим родителям, ветеранам войны, труда, пенсионерам слова искренней любви, признательности и глубокого уважения, поблагодарить за многолетний добросовестный труд, за тот неоценимый вклад, который они внесли в становление и развитие Владивостока, Приморского края, России.

Особые слова благодарности хочется адресовать сегодня нашим ветеранам, которые на своих плечах вынесли все тяготы военных лет, отстояли независимость и свободу нашей Родины, восстановили из руин страну.

Вы олицетворяете собой живую связь времен и поколений. Сегодня, когда наша страна переживает непростой период, ваши знания, богатый опыт и житейская мудрость особенно важны. Будучи носителями моральных ценностей и многолетних семейных традиций, вы являетесь надежной опорой для молодого поколения, оказывая заботу и поддержку; активно участвуете в общественной жизни Владивостока. Спасибо вам за вашу активную жизненную позицию!

Забота о пожилых людях – это долг каждого из нас. В наших силах сделать все, чтобы старшее поколение было окружено вниманием, заботой и теплом.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, мира и добра! Пусть каждый ваш день будет согрет теплом родных сердец!

Андрей Брик, председатель Думы города Владивостока