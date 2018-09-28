«Адмирала» не хватило на третий период Владивостокский «Адмирал» неудачно стартовал во второй для себя выездной серии игр нынешнего сезона. В среду в рамках десятого тура Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) наши земляки встречались в Нижнем Новгороде с местным «Торпедо». И уступили в третьем периоде.

Сама игра проходила по владивостокскому времени глубокой ночью, что, естественно, сказалось на общем состоянии приморских хоккеистов.

В стартовом отрезке, пытаясь сдержать натиск хозяев дворца спорта «Нагорный», «моряки» несколько раз нарушили правила. За грубую игру они тут же поплатились удалениями. Первые две минуты меньшинства дальневосточники выдержали. А при втором удалении торпедовцы усилиями своего нападающего Дениса Паршина открыли счет – 1:0.

В дальнейшем волжане пытались владеть инициативой и при каждой возможности мощно атаковали. Однако к этому моменту «Адмирал» выравнял игру и стал отвечать опасными контратаками. В конце этой 20-минутки уже наши земляки властвовали на площадке, зажав нижегородцев у своих ворот. Дважды опасно бил наш нападающий Антон Королев, еще один раз мог отличиться Кирилл Воронин.

С началом второго отрезка количество неиспользованных моментов у ворот хозяев просто зашкаливало. В середине игры попросил замену голкипер хозяев Станислав Галимов, вместо него на лед вышел Денис Костин. Именно в этот момент выздоровевший после тяжелой травмы Юрий Козловский отдал пас от синей линии, а Денису Вихареву оставалось только подставить клюшку у самых ворот и перенаправить шайбу в сетку – 1:1.

В третьем периоде рухнула атакующая игра владивостокской команды. И причина крылась в наших хоккеистах, точнее, в их стремлении дожать соперника. Одно за другим «Адмирал» получил три удаления подряд, два из которых были за нарушение численного состава. Этим шансом воспользовались хозяева и забросили в наши ворота четыре безответные шайбы. В итоге обидное поражение – 5:1.

– Счет не является показателем сегодняшней игры, – сказал после матча главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов. – Сама встреча получилась интересной. В третьем периоде противник добавил в скорости и использовал свои шансы. У меня к ребятам претензий нет, они хорошо играли. Обидно за второй период, когда мы не использовали много одиночных выходов на ворота «Торпедо». Это и решило исход матча.

Следующим соперником на пути приморцев станет клуб «Нефтехимик» из Нижнего Новгорода. Поединок в татарском городе Нижнекамске состоится уже сегодня, 28 сентября. «Волки» (как они себя называют) имеют на четыре очка больше и располагаются на 8-м месте в турнирной таблице восточной конференции КХЛ.

Автор: Николай КУТЕНКИХ