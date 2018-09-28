На Тихом океане испытали новую ракету Отряд боевых кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота, принимавший участие в маневрах войск и сил «Восток-2018», вернулся в пункты постоянной дислокации.

Всего в военно-морских учениях было задействовано порядка 40 кораблей, катеров, подводных лодок и судов обеспечения Приморской флотилии. Еще до десятка надводных и подводных кораблей выставляла Камчатская флотилия. На разных этапах к ним присоединялось свыше 20 вертолетов и самолетов морской авиации ТОФ.

Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, в акватории Охотского моря в рамках маневров «Восток-2018» корабли Тихоокеанского флота выполнили около ста боевых упражнений.

Так, ударная группа в составе эскадренного миноносца «Быстрый» и двух ракетных катеров нанесла удар крылатыми ракетами «Москит», которые собираются на приморском авиапредприятии «Прогресс» в Арсеньеве, по надводной цели. Мишени находились в дрейфе на расстоянии более 100 километров. Все три крылатые ракеты поразили цели. Кроме того, соединение минно-тральных кораблей вело поиск плавающих мин, взаимодействуя с самолетами морской авиации и дизельными подводными лодками соединений флота. Одновременно поисковая ударная группа занималась поиском и обнаружением подводных лодок условного противника во взаимодействии с противолодочными самолетами Ил-38 и противолодочными вертолетами Ка-27ПЛ.

После этого тактическая ударная группа кораблей ТОФ в акватории учебного района Охотского моря отработала основные элементы морского сражения. Гвардейский крейсер «Варяг», большие противолодочные корабли «Адмирал Виноградов» и «Адмирал Пантелеев» совместно с двумя корабельными поисковыми группами малых противолодочных кораблей стреляли крылатыми, зенитными и противокорабельными ракетами, торпедами и глубинными бомбами. Параллельно при поддержке штурмовой авиации и вертолетов состоялась высадка десанта на необорудованное побережье с захватом и удержанием плацдарма до подхода основных сил. Здесь боевая стрельба велась из бронетехники и штатного стрелкового вооружения морских пехотинцев. Еще одна группа «черных беретов» отрабатывала защиту от вражеского нападения острова на Северных Курилах.

После успешного выполнения боевых задач вся армада двинулась в обратный путь. На этом можно было бы и ставить точку. Но за кадром осталось еще одно мероприятие.

Лишь 26 сентября Министерство обороны России сообщило об испытаниях новейших авиационных управляемых противокорабельных ракет Х-35У по морским целям в рамках состоявшихся маневров. Пуски ракет выполнили истребители-бомбардировщики Су-34 на морском полигоне в акватории Охотского моря. Всего современные самолеты выполнили восемь пусков. Дальность пуска Х-35У составляет 250 километров, она предназначена для поражения надводных целей разных классов без входа носителей в саму зону огневого воздействия средств ПВО. Видеоролик от военного ведомства демонстрирует момент, когда ракеты настигают группу кораблей-мишеней, после взрыва на них начался пожар, и они затонули.

Автор: Николай КУТЕНКИХ