В честь людей благородного возраста прозвучат марши и вальсы Насладиться известными произведениями в исполнении военного оркестра краевого управления Росгвардии приглашаются жители и гости Владивостока.

Выступление состоится в Международный день пожилого человека, 1 октября, сообщили в пресс-службе мэрии.

В этот день на концертной площадке перед Домом молодежи пройдет праздничный концерт в исполнении военного оркестра под управлением художественного руководителя и дирижера Олега Зубилина. Здесь прозвучат вальсы, марши и другие произведения, уточнили в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города.

Начало в 15 часов.

Автор: Отдел новостей «В»