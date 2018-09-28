Со стоками обещают покончить в конце следующего года Во Владивостоке продолжается строительство сетей водоотведения Южного планировочного района и переключение бытовых стоков микрорайонов города на очистные сооружения.

Как сообщили в пресс-службе региона со ссылкой на краевое предприятие «Приморский водоканал», в конце августа специалисты возобновили прокладку напорного коллектора на территории судостроительного предприятия «Восточная верфь» и расположенной рядом с ним воинской части. Здесь необходимо проложить две нитки трубопровода по 200 метров каждая, диаметром 710 миллиметров.

«Данные работы проводятся для дальнейшего переключения неочищенных стоков улиц Коммунаров и Абросимова в бухту Малый Улисс на Южные очистные сооружения», – уточнили в Примводоканале.

Также будет проложен еще один напорный коллектор длиной около 700 метров. По окончании работ выпуск «Абросимова» (канализационно-насосная станция в районе Змеинки, один из самых крупных выпусков сточных вод в районе Чуркина) переключат на канализационную насосную станцию № 27, к строительству которой Приморский водоканал приступит после завершения прокладки коллектора.

«Завершение комплекса мероприятий по переключению данных неочищенных стоков на очистные сооружения общим объемом около 9 тысяч кубических метров в сутки планируется на конец 2019 года», – подчеркнули специалисты предприятия.

Как отметили в краевом департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам, в настоящее время во Владивостоке очищается более 85 % всех канализационных стоков.

Автор: Отдел новостей «В»