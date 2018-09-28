Тигриному дню посвятят выходные Любимый всеми жителями и гостями Владивостока День тигра будет проходить два дня подряд – в субботу и воскресенье, 29 и 30 сентября.

Завтра, как сообщили в пресс-службе мэрии, для приморских детей подготовлен большой и веселый праздник – «День рождения тигрят». Он начнется в 12 часов на набережной Спортивной гавани.

Юных жителей краевого центра ждут выступления творческих коллективов города. Также с 12 до 16 часов будут работать локальные площадки на Спортивной Гавани (рядом с амфитеатром) для всех желающих:

– «Аквагрим»;

– «Цветочная поляна» – мастер-классы по изготовлению фигур из воздушных шаров;

– «Тигриная почта» – все желающие смогут бесплатно отправить открытку своим родным и близким;

– «Тигриная зарядка» – спортивные эстафеты для детей;

– роспись глиняных медальонов с изображением символа праздника – тигра.

Также в этот день состоится награждение победителей конкурса рисунков среди учащихся начальных классов школ Владивостока; награждение победителей конкурса чтецов среди воспитанников детских садов; награждение победителей конкурса «Экомода» среди учащихся общеобразовательных школ.

А в воскресенье, 30 сентября, во Владивостоке состоится традиционное карнавальное шествие в честь Дня тигра. Построение праздничных колонн начнется с 10 часов возле Дворца детского творчества.

Шествие стартует ровно в 12 часов. Его участники пройдут до центральной площади, где празднование продолжится на локальных тематических площадках.

Автор: Отдел новостей «В»