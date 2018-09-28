В Приморье антикризисный губернатор Дальнего Востока Президент России Владимир Путин своим указом отправил в отставку врио губернатора Андрея Тарасенко, попросившегося на другую работу, и назначил нового временно исполняющего обязанности главы региона. Им стал Олег Кожемяко.

В России его называют антикризисным губернатором Дальнего Востока. Руководство страны направляло Олега Николаевича в самые сложные на тот момент регионы – в Корякию, Приамурье, на Сахалин и Курилы, а теперь еще и в Приморье. Единственный за всю историю страны человек, побывавший главой четырех субъектов РФ.

Он родился в селе Черниговка в 1962 году. После школы окончил Хабаровский монтажный техникум и работал мастером на Приморской ГРЭС. Служил срочную службу. В молодости профессионально занимался спортом, стал кандидатом в мастера по боксу.

Окончил Дальневосточный коммерческий институт и защитил степень кандидата экономических наук. Одновременно основал и развил собственный бизнес. При нем ОАО «Преображенская база тралового флота» в сложных экономических условиях самостоятельно построило несколько больших автономных траулеров и развило собственную базу переработки в поселке Преображение.

В 2001 году его был избран в Законодательное собрание Приморья, а через год стал его представителем в Совете Федерации.

В январе 2005 года его бросили на спасение Корякского автономного округа, в буквальном смысле замерзавшего из-за проваленного северного завоза и не обеспеченного углем и мазутом.

После объединения Корякии и Камчатки опытного уже руководителя пригласили в комиссию консультантов Госсовета и одновременно назначили помощником главы администрации президента РФ.

Следующий кризис разразился в Приамурье, где главы региона по разным причинам не справлялись со своими обязанностями, а энергетика с промышленностью дышали на ладан. Олег Кожемяко выиграл выборы губернатора и более шести лет руководил Амурской областью.

В 2015 году Олег Кожемяко стал главой Сахалинской области, которая после задержания нескольких чиновников высшего звена, обвиненных в коррупции, осталась без руководства.

В ночь с 26 на 27 сентября в подмосковной резиденции президента России у Владимира Путина состоялся обстоятельный разговор с Олегом Кожемяко. Глава государства напутствовал Олега Николаевича на новом месте работы.

– Приморье – это ключевая территория. Оставлять такой важный для страны регион без руководства невозможно не только на два месяца – на один день невозможно. Я должен назначить вас исполняющим обязанности руководителя Приморского края. Желаю вам удачи, – напутствовал нового главу региона Владимир Путин.

Автор: Николай КУТЕНКИХ