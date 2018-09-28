Город украсят садами ниваки Горожане творчески подошли к благоустройству приморской столицы

Первый такой сад уже радует горожан на улице Фадеева, 65а. С идеей создания декоративных бонсаев и в других уголках города выступил руководитель компании «Формат-Авто» Юрий Щербак, сообщили в пресс-службе мэрии.

14 лет назад он высадил миниатюрные сосны рядом со своей автомастерской на улице Фадеева и уже тогда решил, что это будут не просто самостоятельно растущие деревья, а настоящий сад ниваки. Свой опыт он хочет воплощать и в других районах города.

Сегодня компания «Формат-Авто», как и многие другие организации краевого центра, участвует в городском конкурсе на лучшие реализованные проекты по благоустройству общественных территорий. В числе конкурсантов не только коммерческие организации, но и социальные учреждения и придомовые территории.

«У меня уже есть большой опыт в создании садов бонсай. Это направление в Японии называется ниваки. Я очень хотел бы, чтобы такие сады появились и в других уголках нашего города. Готов лично в этом участвовать», – сказал Юрий Щербак.

В минувший вторник, 25 сентября, члены специальной комиссии начали осмотр территорий конкурсантов. Они объезжают коммерческие предприятия, социальные учреждения и придомовые территории, чтобы выбрать лучшие реализованные проекты по благоустройству общественных пространств.

В числе конкурсантов и Приморский краевой перинатальный центр. Учреждение, открытое сравнительно недавно (4 года назад), уже встречает гостей прекрасной территорией с зонами отдыха, аллеей памяти ветеранов, многочисленными цветочными композициями и красочными фигурами.

«Замечательно, что у нас проводятся такие конкурсы. Мы с радостью решили в нем поучаствовать и на своем примере показать, как можно благоустроить территорию. Считаю, что в создании красоты в родном городе должны участвовать все – и граждане, и предприятия всех форм собственности.

Если каждый приложит небольшое усилие, то наш город станет поистине красочным и цветущим», – подчеркнула главный врач перинатального центра Татьяна Курлеева.

Отметим, что жюри конкурса на лучший реализованный проект по благоустройству территории выбирает лучших в трех номинациях: придомовая территория, территория учреждения социальной сферы и территория коммерческого предприятия. За звание победителей сражаются также ТОС «Спутник Владивостока», многоквартирные дома на Толстого, 45, Военном шоссе, 5а и другие.

Главные критерии конкурсной оценки – оригинальность, соответствие благоустроенной территории назначению и потребностям населения, сложность выполненных работ, санитарное содержание территории, а также озеленение. Конкурсная комиссия оценивает каждую территорию по 10-балльной шкале. По результатам конкурса будут определены по три победителя в каждой номинации. Они получат призы и грамоты от администрации Владивостока, а все участники конкурса будут награждены благодарственными письмами.

«С удовольствием пожму руку тому, кто лучше всех благоустроит свою территорию на радость всем жителям города», – подчеркнул глава Владивостока Виталий Веркеенко.

Торжественная церемония награждения победителей и участников конкурса на лучший реализованный проект по благоустройству территории состоится уже в октябре текущего года.

Автор: Отдел новостей «В»