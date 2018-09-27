И даже Бессмертный не знает, кто виноват Выставка известного российского художника, живущего в Макао, Константина Бессмертного открывается в залах Приморского отделения Союза художников России 5 октября. Это авторский проект одного из самых востребованных и популярных художников во всей Юго-Восточной Азии. Константин назвал его «Что виноват? Кто делать?», перефразировав название известного произведения русского философа и писателя-разночинца Николая Чернышевского.

– Константин Бессмертный в 1992 году окончил факультет живописи Дальневосточного института искусств и практически сразу уехал в Макао, – говорит Ольга Зотова, искусствовед. – Сегодня его работы представлены не только в Азии, но и в Англии, в Америке. В них автор создает отдельный мир с придуманными им сюжетами и персонажами. Его мировоззрение основано на гротескном отображении того, что происходит в мире. Станковые произведения характеризуются высоким мастерством рисунка и живописи, инсталляции – оригинальной мыслью, лежащей в основе.

Во Владивосток Константин привез проект, в котором переосмыслены два исконно русских вопроса: кто виноват и что делать? Если коротко, авторская концепция заключается в следующих словах самого Константина: «Желание найти виновного во всем, строго его наказать и тут же присоединиться к очередному шарлатану, присуще всем людям во всем мире. Выставка в залах Приморского отделения Союза художников России во Владивостоке была задумана как продолжение проекта «Ambitus», который был посвящен параллельному анализу двух модернистских проектов столетней давности.

Один из них был связан с восстанием дилетантов против господства художественных академий. Второй – с восстанием средних сословий и новых богатых против господства аристократий. Оба с насильственным приходом к власти и последующим уничтожением противника. Результаты этих двух экспериментов удручают. В результате – ужас и бессмысленность войн и глобальных нововведений ХХ века.

В социально-культурной сфере результат не лучше (хотя и без буквального кровопролития): с одной стороны, кто-угодно-деятель-искусств и что-угодно-искусство, с другой – кто-угодно-политик и что-угодно-преобразование.

Так кто же виноват? И что делать? Не знаю. Одно знаю точно: нужно остановиться. И подумать».

Автор: Отдел новостей «В»