Все мы, братцы, звезды «Моложе!» – так называется фотовыставка, открывшаяся на днях в галерее «Арка» в рамках культурной программы кинофестиваля «Меридианы Тихого».

Имя Хенни Гарфанкел, фотографа из Нью-Йорка, известно каждой голливудской кинозвезде, и не только голливудской. Она постоянный участник международных кинофестивалей и известна в первую очередь портретными снимками актеров и режиссеров. Ее фотографии появлялись в The New York Times, Entertainment Weekly, Vogue, на каналах BBC, Sundance TV и многих других. «Моложе!» – коллекция ее фотографий всемирно известных актеров и режиссеров, которые были сделаны в основном на кинофестивалях с 1989-го по 2013 год.

– Хенни, ваша реакция на приглашение во Владивосток?

– Когда мне впервые сказали, что я приглашена во Владивосток, я даже, к стыду своему, не знала, где это. А потом посмотрела, нашла и поняла, что хотя это и Россия, но совсем на другой половине мира.

Кстати, хочу сказать, что у меня русские корни, мой отец из Риги родом, мама из Литвы, они покинули СССР в 1977 году. Так что нечто родственное я всегда с русскими людьми ощущала. И потому во Владивосток ехала с радостью.

А когда увидела ваш город… Он мне так напомнил юг Франции – Ниццу, Канны… Не унылую северную Европу или города России в западной ее части, где в сентябре уже темно и холодно, а веселый теплый юг, где начало осени словно продолжает лето, где удивительная энергия. Не такая сумасшедшая, как в Каннах, например, но такая же позитивная и светлая. И мне здесь так понравилось!

– А когда вам сказали, что во Владивостоке вы можете показать свои работы, вы сразу решили, что именно привезете с собой?

– О нет, конечно. Проект прошел множество стадий, понемногу приобретая завершенные формы. Начиналось все с идеи показать только черно-белые снимки: немного звезд кино и немного фотографий из моих путешествий по Америке. Потом решили, что не стоит разбрасываться и раз выставка будет во время кинофестиваля, то пусть она будет посвящена кинозвездам. Выставка называется «Моложе!», и это не только о возрасте, но и о неких начинаниях, о нежности, о первых шагах.

– Каково послание зрителю в вашей выставке?

– Я показываю фото самых известных лиц киноиндустрии, но мне важно показать, что это не небожители, это такие же люди, как мы с вами, что у нас много общего. Мы сами сделали из них небожителей, вот так.

– Вы снимаете звезд. Когда вы отбираете фото для выставки или журнала, за кем последнее слово – за вами или звездой?

– За мной. Ну или за редактором того журнала, который делает выбор из тех нескольких снимков, что отбираю и посылаю ему. Хотя всегда выражаю свое мнение и говорю, какой снимок, на мой взгляд, нужно отобрать.

– Когда вы смотрите на человека через объектив, вы видите внешность или душу?

– Сначала внешность, конечно. Но очень скоро, а особенно когда снимаю человека в студии, например, то есть один на один, мне становится важно другое: понять, что он собой представляет, что у него внутри…

Знаете, интересно наблюдать, когда актер только становится знаменитым, когда он еще не знает своих самых удачных ракурсов, еще смущается. И мне нужно создать ему зону комфорта, найти с ним общий язык, чтобы на снимке он получился настоящим, таким, как есть.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ