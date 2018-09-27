Новый резидент свободного порта Владивосток займется бриллиантами Один из крупнейших производителей ювелирных изделий в Индии планирует запустить во Владивостоке операции по производству бриллиантов с использованием самых современных технологий и лучших мировых практик, сообщили в пресс-службе Министерства РФ по развитию Дальнего Востока.

«Мы создадим производство бриллиантов во Владивостоке, чтобы обеспечить ими нашу ювелирную деятельность, ориентированную на экспорт свадебных украшений и аксессуаров моды, – поясняет представитель ООО «М.Суреш Владивосток» Раджеш Котхари Расиклал. – Проект будет сравним с нашими производствами в Индии и Ботсване. Для экспорта планируем использовать отлаженные каналы распределения и сбыта, уделяя особое внимание рынку США. А в дальнейшем разработаем нишевую российскую ювелирную продукцию для продажи по нашим специальным направлениям».

Учитывая цели России по отношению к Евразийскому алмазному центру, компания также намерена уделить внимание рынкам стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Согласно внутреннему долгосрочному контракту по поставке, необработанными алмазами производство нового резидента свободного порта Владивосток будет обеспечивать российская компания. При необходимости предусмотрена организация поставок сырья и из других источников.

Запуск проекта планируется в ближайшие полтора года с поэтапным наращиванием производства. На предприятии будет создано 200 рабочих мест.

Справка «В»

На сегодня статус резидента свободного порта Владивосток присвоен 883 инвесторам, проекты которых в сумме составляют около 525,5 млрд рублей и позволят создать около 52800 новых рабочих мест.

Автор: Отдел новостей «В»