Больше всего туристы тратят в Италии Сбербанк проанализировал расходы россиян по картам за границей в течение летних месяцев.

Как сообщили в пресс-центре Дальневосточного банка ПАО Сбербанк, средние траты туриста, расплачивавшегося картой в зарубежной поездке, составили 67 тыс. руб. (включает в себя расходы на отели, но не учитывает стоимость авиаперелетов). Отметим, из безналичных расходов почти половина ушла на оплату проживания. Кстати, самый крупный чек за гостиницу составил 8,1 млн руб. и был оплачен в Индонезии, на острове Мойо.

Оставшиеся суммы потратили главным образом в магазинах одежды (14,3 %), супермаркетах (6,2 %) и ресторанах (5,8 %). Максимальная покупка с использованием карты на 7,3 млн руб. была сделана в торговом центре на Гавайях (США). Самый дорогой ужин, оплаченный клиентом банка, состоялся этим летом во Франции. Счет составил 3,1 млн руб.

Самым активным путешественником, использовавшим карту Сбербанка, стала 28-летняя жительница Якутии. Летом девушка расплачивалась картой в 26 странах. В Хабаровске нашлись жители, которые успели отметиться в 18 государствах.

Наиболее дорогие поездки в расчете на человека совершают жители Сахалинской области (их средние расходы за границей этим летом составили 51,4 тыс. руб.), Приморского края (50,8 тыс. руб.), Камчатского края (50,3 тыс. руб.), Москвы (45 тыс. руб.), Республики Дагестан (44 тыс. руб.). Жители Хабаровского края оказались на 7-м месте рейтинга с показателем 42,9 тыс. руб. Магаданская область замкнула топ-10 регионов России с показателем 39,9 тыс. руб.

Больше всего средств клиенты банка потратили в Италии (8,55 млрд руб.) и Турции (8,4 млрд руб.). На третьем месте – Испания с показателем 6,75 млрд руб.

Самые высокие средние расходы – у туристов во Французской Полинезии. Сверх расходов на перелет и гостиницы каждый оставил здесь в среднем 168 тыс. руб. Самый низкий средний чек – в Гондурасе. Он составляет 4970 руб. Любопытно, что прошедшим летом это государство посетили 32 клиента Сбербанка – достаточно много для этого необычного маршрута.

Структура трат в зарубежных странах различается. Так, в Италии и Турции туристы расходуют значительное количество средств на покупку одежды и обуви – 52,3 % и 38,8 % от совокупных трат соответственно. В Финляндии и Эстонии покупают продукты (41,2 % и 31,1 % от расходов в стране соответственно). В Южной Корее, Израиле и Германии основное направление трат – лечение (43,5 %, 28,2 %, 15 % от общих расходов). В Монако 28,8 % от всех расходов туристы оставляют в казино. Это больше, чем в какой-либо другой стране. Именно здесь этим летом зарегистрирован самый крупный платеж по карте. 39-летний житель Санкт-Петербурга за один вечер потратил в казино Монте-Карло 33,3 млн руб. В Монако же отмечен и самый большой чек в фастфуде. Посетитель из Москвы «перекусил» тут на 895 тыс. руб.

Автор: Отдел экономики «В»