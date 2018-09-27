Судьбу аналогового вещания решат владельцы каналов По всей вероятности, те семьи, которые еще не озаботились (и не озаботятся в ближайшие 3-4 месяца) заменой телевизора на более усовершенствованную модель, на Новый год останутся без традиционных развлечений – просмотра советских комедий и незабвенного «Голубого огонька».

– С 1 января 2019 года начнется отключение вещания федеральных телевизионных каналов в аналоговом формате, – сообщил в интервью ТАСС заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин. – В городах с населением менее 100 тысяч человек оно случится одномоментно, потому что это вещание сегодня дотируется из федерального бюджета.

Именно поэтому данная новость особенно актуальна для жителей глубинки, где государственное (читай бесплатное для обывателя) вещание ограничивается всего лишь парой каналов, транслирующихся в не очень достойном качестве.

Аналог – дело добровольное

Для крупных городов (с населением свыше 100 тысяч жителей) информация о прекращении аналогового вещания не столь критична. Здесь есть альтернатива – кабельное, интерактивное, спутниковое телевидение. Впрочем, спутниковые тарелки украшают многие дома и в деревнях и поселках.

В данный момент в России действуют два бесплатных для населения пакета каналов – мультиплексы первый и второй. В первый входят десять телеканалов – «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «Петербург-Пятый канал», «Матч», «Россия Культура», «НТВ», «Карусель», «Общественное телевидение России» и «ТВ-Центр» и три радиостанции.

Второй пакет также состоит из десяти телеканалов: «СТС», «ТНТ», «РенТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», «ТВ3», «Мир», «МузТВ».

Вещание телесигнала первого мультиплекса полностью финансируется государством. Второго – за счет владельцев телеканалов. И стоит это очень дорого. Поэтому, исходя из экономической целесообразности, сегодня сигнал второго мультиплекса подается лишь в города, где проживает не менее 50 тысяч человек. Но с 2019 года всему населению страны, и Приморью в частности, будет доступен сигнал и второго мультиплекса. Таким образом, россияне смогут бесплатно смотреть цифровое ТВ по 20 каналам.

– Речь не идет о том, что аналоговое телевидение полностью уйдет в историю. Никто его в приказном порядке отключить не потребует, – разъясняет ситуацию начальник центра поддержки Приморского филиала Российской телерадиосети (РТРС) Евгений Пономарев. – Дальнейшие перспективы аналогового телевидения зависят от решения владельцев каналов. Они вынуждены будут нести двойную финансовую нагрузку, отплачивая трансляцию и в цифре (речь идет о каналах, вошедших во второй пакет), и аналоговую.

Какой телевизор примет цифру

По данным Минкомсвязи, доля телезрителей, которые пользуются аналоговым телевещанием на территории России, сегодня составляет 10 % всей зрительской аудитории.

– Те, кто покупку телевизора, способного принимать цифру, или цифровой приставки отложит на конец года, возможно, столкнутся с ажиотажным спросом на это оборудование, – высказал свои предположения Алексей Волин.

От себя добавим: если у вас телевизор выпущен после 2012 года, то он без проблем поймает и покажет цифру. Все свежие телевизоры имеют встроенный цифровой тюнер DVB-T2. К слову, на странице http://ртрс.рф/need/tv/ по ссылке «Модели телевизоров с тюнером DVB-T2» выложен список гарантированно работающих моделей.

В крайнем случае проблему можно решить с помощью цифровых телевизионных приставок, позволяющих ловить цифровой сигнал, которые, к слову, отнесены к жизненно необходимым товарам. И если гражданин относится к категории малоимущих (и имеет возможность официально подтвердить свой доход), то после покупки приставки он сможет получить компенсацию, обратившись в краевой департамент труда и социального развития.

Впрочем, специалисты напоминают еще об одной возможности остаться с телевидением – перейти на спутниковое или кабельное вещание. У последнего, к слову, с появлением мультиплекса, что вполне ожидаемо, не намного, но сократилась аудитория. Как поясняют представители кабельных компаний, 20 каналов мультиплекса для большинства вполне достаточное количество.

– Однако со временем от аналогового вещания в борьбе за более качественную картинку откажутся и владельцы кабельных сетей, – предупреждает Евгений Пономарев. Скажем больше – уже отказываются, постепенно сокращая пакет аналоговых каналов.

– Тут уже ничего не поделаешь: появление новых технологий диктует свои условия. Все больше людей обновляют телевизоры и переходят на цифровые пакеты, – комментирует сложившуюся ситуацию коммерческий директор компании «Подряд» Алексей Еремин. – Поэтому мы увеличиваем количество цифровых каналов и, соответственно, уменьшаем количество аналоговых. В этом году, например, аналоговый пакет был сокращен на три канала. Однако мы прекрасно осознаем, что потребители аналоговых пакетов – это в основном пенсионеры, которые, скорее всего, на них и останутся. Значит, останутся и пакеты со всеми основными популярными каналами.

Третий мультиплекс для регионов?

Другой вопрос – что станет с региональным телевидением?

В 1-й и 2-й пакеты мультиплекса региональные каналы не вошли. Местные новости представлены за счет информационных врезок региональных филиалов ВГТРК в эфир телеканалов «Россия 1», «Россия 2», «Россия 24», «Россия К». Другие местные телеканалы планируется включить в 3-й (региональный) мультиплекс, который, согласно указу президента РФ, должен быть создан в каждом субъекте страны. Однако принципы и сроки формирования региональных мультиплексов еще не подкреплены соответствующей нормативно-правовой базой. Кроме того, специалисты сомневаются в платежеспособности региональных телекомпаний, поскольку опыт внедрения второго мультиплекса показывает, что даже крупные коммерчески успешные телеканалы, входящие в его состав, не имеют возможности оплачивать услуги связи по цифровой трансляции в полном объеме.

– В любом случае у регионального телевидения остается возможность аналогового или кабельного вещания, – добавляет Евгений Пономарев.

Автор: Лика ТКАЧЕНКО