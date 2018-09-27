Горожане стали общественными контролерами Жители Владивостока присылают видеоролики о благоустройстве в городе на номер администрации в интернет-приложении WhatsApp.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на этой неделе владивостокцы запечатлели ночную уборку тротуаров и процесс очистки шумозащитных экранов вдоль дороги на Окатовой.

«Изначально это интернет-приложение создавалось, чтобы жители могли обратиться за помощью, – отмечают специалисты городского управления по работе с обращениями граждан. – Но несколько недель назад мы стали получать обратную связь. Спасибо горожанам за такой общественный контроль».

Посмотреть видеоролики, присланные горожанами, можно в официальном аккаунте мэрии в «Инстаграме» @adm_vlc. Специалисты благодарят жителей за неравнодушие.

Напомним, что сообщить о фактах, на которые следует обратить внимание, или высказать свои предложения и идеи о том, как улучшить жизнь в городе, можно, отправив сообщение с помощью WhatsApp на номер 8-914-703-00-11. Отметим, что горячая линия не предполагает официальных ответов. Тем не менее все поступающие на WhatsApp вопросы перенаправляются в профильные управления администрации города для принятия решений, проведения проверок и включения в перспективные планы работ.

Если вы хотите получить официальный ответ от профильных управлений городской администрации, то необходимо направить обращение через интернет-приемную, «Почтой России» или сбросить свое письмо, можно даже без конверта, в специальный ящик корреспонденции, размещенный на фасаде здания на Океанском проспекте, 15/3.

Автор: Отдел новостей «В»