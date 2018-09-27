Площадок для занятий цигун становится все больше Общественное движение «Долголетие» продолжает открывать во Владивостоке новые площадки для бесплатных занятий оздоровительной гимнастикой цигун. Организованные для представителей старшего поколения физкультурные уроки проходят при поддержке администрации Владивостока, отметили в пресс-службе мэрии.

Так, новая площадка для гимнастических упражнений уже действует в сквере им. Ленина (напротив железнодорожного вокзала). Вчера, 26 сентября, стартовали занятия в парке Минного городка. С их участниками работает команда опытных тренеров, призеров различных соревнований по ушу. Это Юрий Городецкий, Александр Матузенко и Федор Кондаков.

Упражнения подбираются специально с учетом возраста занимающихся, тренеры с большим пониманием и терпением относятся к людям, которым в силу возраста сложно дается запоминание техник цигун. Как отмечают организаторы, занятия особенно полезны в пожилом возрасте. Они тренируют память, укрепляют мышечный корсет, учат расслабляться и правильно дышать.

«На открытие новых площадок нас вдохновляет то, что мы видим результат своего труда. Гимнастику цигун посещает очень много пенсионеров, и наши уроки стали по-настоящему частью их жизни, – отметила руководитель проекта «Долголетие» Юлия Беликова. – Бабушки и дедушки приходят пораньше, чтобы повторить упражнения до прихода тренера, и остаются позже, чтобы поделиться впечатлениями и задать вопросы. Они звонят и пишут письма нам. Неужели бесплатно? Как долго продлятся занятия? Вы не закроетесь? Где мы будем заниматься зимой? Конечно, видя, как люди переживают за этот проект, как им нравится гимнастика, хочется сделать все возможное, чтобы не потерять их доверия. Это и вдохновляет идти вперед».

Организаторы активно работают над поиском помещений для занятий на зимний период во Фрунзенском и Ленинском районах, а также приглашают к сотрудничеству меценатов.

Глава города также отметил важность занятий оздоровительной гимнастикой в пожилом возрасте.

«С удовольствием поддерживаю эту инициативу. Во-первых, считаю, что спорт должен стать одной из базовых ценностей нашего общества, при этом важно вовлекать все категории населения. Этот проект специально разработан для старшего поколения, а во Владивостоке живут около 160 тысяч пенсионеров. Все мы хотим, чтобы наши родители, бабушки и дедушки как можно дольше были здоровыми и бодрыми духом, – прокомментировал Виталий Веркеенко. – Цигун – как раз про гармонию души и тела, этот комплекс упражнений рекомендуют как в лечебных, так и профилактических целях, как часть подготовки в изучении боевых искусств и просто как медитативную практику. Массово, профессионально, бесплатно. Такая инициатива достойна уважения. И поддержки, безусловно. Надеюсь, что со временем организаторы масштабируют этот проект на весь город».

На сегодняшний день во Владивостоке работают пять площадок для бесплатных занятий гимнастикой цигун:

1) сквер Ветеранов, ул. Ильичева, 11а, остановка «Проспект 100 лет Владивостоку», пн., ср., пт. с 9.00 до 10.00;

2) детский парк «Солнышко», ул. Бородинская, 15б, остановка «Русская» (занятия перенесены с аллеи Дениса Давыдова, время занятий раньше на час), пн., ср., пт. с 9.00 до 10.00;

3) стадион школы № 56, Народный проспект, 27а, остановки «Педучилище» или ТЦ «Тихоокеанский», вт., чт., сб. с 9.00 до 10.00;

4) сквер им. Ленина, ул. Посьетская, 24, остановка «Железнодорожный вокзал», вт., чт., сб. с 10.00 до 11.00;

5) парк Минного городка, ул. Луговая, 34, остановка «Поликлиника», начало занятий с 26 сентября, пн., ср., пт. с 16.00 до 17.00.

Более подробную информацию можно узнать у организаторов по тел. 8-950-286-43-83.

Автор: Отдел новостей «В»