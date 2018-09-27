Новую подпорную стену строят во Владивостоке Строительство подпорной стены началось на улице Громова в районе дома № 4. Работы ведутся в рамках городской программы «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство территории Владивостокского городского округа», сообщили в пресс-службе мэрии.

Также по этой программе строители трудятся на Терешковой, 3а, Океанском проспекте, 110 и Адмирала Спиридонова, 15.

По нескольким адресам работы уже завершены. Так, новая, прочная конструкция, которая по техническим характеристикам приравнивается к сейсмостойким сооружениям, установлена на улице Борисенко, 8. Завершена реконструкция на улице Русской, 59/1. Также в этом году в городе планируют отремонтировать подпорные стены на ул. Героев-тихоокеанцев, 24а, Нейбута, 25, Командорской, 11, Адмирала Юмашева, 16, Гульбиновича, 25, Добровольского, 23, Кипарисовой, 16–18, Ватутина, 4.

Автор: Отдел новостей «В»