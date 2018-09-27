На улице Капитана Шефнера укладывают асфальт Началась укладка асфальта на проблемных участках на улице Капитана Шефнера во Владивостоке, сообщили в пресс-службе мэрии.

Предварительно рабочие подготовили дорожное полотно к ремонту, устранив разрушенный асфальт и бетон, нарезав карты, а также обработав их края битумом. Планируется, что при благоприятных погодных условиях ремонт дороги будет завершен до конца недели.

Ведет ремонт муниципальное предприятие «Содержание городских территорий». Движение транспорта в обе стороны проходит в ограниченном режиме, однако перекрывать дорогу не планируется.

Как пояснили в управлении дорог и благоустройства, дорога на Капитана Шефнера нуждается в комплексном ремонте, который должен включать в том числе и восстановление ливневой канализации. В администрации Владивостока сейчас рассматривается вопрос проведения такого масштабного ремонта в следующем году.

Специалисты уточняют: особенность ремонта этой дороги заключается в ее значительном уклоне, из-за чего асфальт сложно укладывать на бетонное основание.

Автор: Отдел новостей «В»