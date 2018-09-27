Экстремальные «Мосты» В минувшие выходные во Владивостоке прошел ежегодный, уже третий по счету фестиваль экстремального спорта «Мосты». Как сообщили в пресс-службе мэрии, на фестивале, прошедшем при поддержке городской администрации, по традиции состязались в трех дисциплинах: BMX (трюковые велосипеды), Skate (скейтборды) и Kickscooter (трюковые самокаты).

В первый день проходили отборочные туры, во время которых участники демонстрировали свое мастерство и соревновались за выход в финал. Во второй день боролись за призовые места, а судьи подводили итоги и проводили церемонию награждения. Как рассказал один из организаторов фестиваля Денис Горбунов, в этом году мероприятие собрало рекордное количество гостей – около 200 человек.

– Фестиваль прошел шикарно! Уже можно с уверенностью говорить о том, что эти «Мосты» были самыми массовыми за свою историю. В этот раз во Владивосток прибыло более 70 участников со всего Дальнего Востока. Также к нам приехали два приглашенных гостя – известные российские экстремалы Ирек Ризаев и Константин Андреев. Они являются сильнейшими BMX-райдерами в истории российского BMX-движения.

По словам Дениса Горбунова, нынешние «Мосты» показали, что необходимо двигаться дальше. В планах – сделать фестиваль международным, а уже в 2019 году проводить его на новой, расширенной площадке.

Кроме соревнований экстремалов в рамках «Мостов» прошло еще и творческое состязание – конкурс граффити. Несколько команд за два фестивальных дня создали масштабные работы, которые сейчас украшают набережную Спортивной гавани.

Автор: Анна МИРОНОВА