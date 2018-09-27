Стратегический ресурс спрятали в рейсовом автобусе Две партии корней дикорастущего женьшеня общим весом 5,5 кг изъяли сотрудники Дальневосточной оперативной таможни в этом месяце, сообщили в пресс-службе ведомства.

Контрабандный вывоз ценных дикоросов из России предприняли китайские граждане. Стоимость изъятых корней специалисты оценили в 9,1 млн рублей.

Первую партию корней женьшеня весом более 2 кг таможенники обнаружили в международном рейсовом автобусе, выезжающем в город Дуннин (КНР). Водитель автобуса – гражданин Китая при задержании сознался, что намеревался за вознаграждение в 2 тыс. юаней оказать содействие своим соотечественникам и вывезти в Поднебесную полученные от них корни женьшеня. Скрыть запрещенный груз от таможенного контроля он попытался в заранее подготовленном тайнике в салоне автобуса под пассажирским сиденьем. В изъятых свертках специалисты насчитали 123 сырых корня женьшеня, в том числе и очень крупные – весом до 79 граммов. Их стоимость составила 4,7 млн рублей.

Вторую партию корней женьшеня весом почти 3,5 кг пытался вывезти в Суйфэньхе в локомотиве железнодорожного состава также гражданин КНР. Ценный товар он согласился вывезти в Китай за вознаграждение в 1,5 тыс. юаней. Свертки с драгоценным дикоросом были спрятаны в труднодоступных полостях машинного отделения локомотива. Запрещенный товар таможенники изъяли. В свертках было упаковано 327 корней дикорастущего женьшеня. Их стоимость специалисты оценили в 5,4 млн рублей.

Оба китайских гражданина задержаны и помещены в следственный изолятор.

В отношении нарушителей возбуждены два уголовных дела по статье «Контрабанда стратегически важных товаров в крупном размере». Перевозчикам женьшеня грозит лишение свободы до семи лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Всего в 2018 году сотрудники ДВОТ возбудили четыре уголовных дела по фактам контрабанды в Китай корней дикорастущего женьшеня. У нарушителей изъято в общей сложности 12 кг корней на сумму около 20 млн рублей.

Справка «В»

Дикорастущий женьшень занесен в Красную книгу РФ и Красную книгу Приморского края, включен в перечень видов животных и растений, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения, а также являющимися стратегически важным ресурсом.

Автор: Отдел новостей «В»