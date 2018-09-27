Всем по медали и тарелке ухи из желтохвостой лакедры В эту субботу, 29 сентября, во Владивостоке состоится массовый заплыв «Дружба». Его маршрут будет пролегать вдоль живописного берега полуострова Басаргина. На выбор спортсменам предложены три дистанции: 2, 3 или 5 километров, сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на информацию федерации подводного спорта Приморского края.

Все участники могут использовать специальное снаряжение: ласты, маску, дыхательную трубку, гидрокостюм, грузовой пояс, очки, перчатки, лопатки для плавания, компас и др. На время заплыва все пловцы получают индивидуальный маркерный буй. Безопасность участников на акватории будут обеспечивать инспектора ГИМС МЧС России по Приморскому краю.

Окончание заплыва для всех участников через 2 часа 30 минут после старта.

Пловцы, занявшие призовые места на всех дистанциях раздельно, будут награждены медалями. Победители, занявшие первые места на каждой дистанции, – подарочными сертификатами от одного из спонсоров заплыва. Все участники станут обладателями памятной медали заплыва «Дружба-2018».

Организаторы приготовили вкусный сюрприз для пловцов – после финиша всех их будет ждать на берегу экзотическая горячая уха из желтохвостой лакедры.

Программа мероприятия:

09.00 – 10.00 – приезд, размещение и регистрация участников мероприятия по адресу: Владивосток, ул. Басаргина, пляж бухты Патрокл.

09.00 – 11.00 – техническая и медицинская комиссия, экипировка и подготовка снаряжения участников, разминка участников, брифинг судей и капитанов.

11.00 – 11.15 – торжественная церемония открытия мероприятия.

11.15 – 11.25 – переход всех участников к месту старта на пляж бухты Соболь.

11.30 – старт участников мероприятия с пляжа бухты Соболь.

12.30–14.00 – финиш участников на пляже бухты Патрокл.

14.30–15.00 – награждение, торжественное закрытие мероприятия (пляж бухты Патрокл).

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Автор: Отдел новостей «В»