Вместо плацкарта – угольная куча В Приморье транспортные полицейские прервали путешествие подростка в вагоне с углем.

О том, что в грузовом вагоне находится несовершеннолетний, стражам порядка сообщила дежурная по станции Кнорринг.

На место происшествия выдвинулись транспортные полицейские, они установили, что ученик одной из школ Спасска-Дальнего после уроков отправился на железную дорогу. Увидев на станции грузовой поезд, мальчик решил прокатиться на подножке, а после того, как состав тронулся, перелез в вагон и доехал до станции Кнорринг.

Как отметили в отделении информации и общественных связей УТ МВД России по ДФО, инспектора по делам несовершеннолетних напомнили школьнику в присутствии его родительницы о необходимости соблюдения правил безопасности на железной дороге.

В отношении матери мальчика составлен протокол об административном правонарушении по ст. 5.35 Ко АП РФ.

Автор: Отдел новостей «В»