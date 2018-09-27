В консервах нашли опасные бактерии Продукция Владивостокского рыбокомбината поставлена на усиленный контроль Россельхознадзора. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отметили в Управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, причиной для контроля послужило обнаружение в продукции предприятия, в партии сельди натуральной в масле и филе кеты соленой, опасных бактерий группы кишечной палочки, дрожжей, а также многократное превышение уровня микроорганизмов.

По результатам исследований часть продукции Владивостокского рыбокомбината признана не отвечающей требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

– Пробы для исследования были получены должностными лицами управления Россельхознадзора в ходе проведения согласованной с прокуратурой Приморского края внеплановой выездной проверки предприятия, – добавили в пресс-службе ведомства.

Как отметили в управлении Россельхознадзора, после получения результатов исследований информацию о нарушениях внесли в государственные информационные системы. Кроме того, вся опасная для здоровья продукция изъята из оборота, а в отношении Владивостокского рыбокомбината вынесено постановление о наложении административного штрафа.

Россельхознадзор продолжит контролировать качество выпускаемой рыбной продукции на указанном предприятии, партии рыбы будут проверять на протяжении трех месяцев.

Автор: Анна МИРОНОВА