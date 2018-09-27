Сумма автокредита бьет рекорды Средний размер автокредита в России в августе этого года составил 790,8 тысячи рублей, увеличившись на 17,1 % по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

«Стоит отметить, что вплотную к показателю в 800 тысяч рублей средний размер автокредита приблизился впервые за всю историю наблюдений НБКИ», – говорится в сообщении бюро.

Одной из главных причин такого роста является удорожание импортных автомобилей, приобретаемых в кредит, отметил гендиректор НБКИ Александр Викулин. Также повлияло и значительное улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков.

«Сейчас банки стараются кредитовать прежде всего тех граждан, чья кредитная история не вызывает у них вопросов и чьи доходы находятся на стабильном уровне. Эти граждане в последнее время все чаще прибегают к кредитам на покупку более дорогих и качественных импортных автомобилей. Кроме того, многие граждане пытаются реализовать отложенный спрос перед возможным ростом цен на автомобили», – пояснил глава НБКИ.

В августе самый большой средний размер автокредита был отмечен в Москве – 1,103 миллиона рублей, наименьший – в Татарстане – 641,2 тысячи рублей и Башкирии – 643,1 тысячи рублей. При этом самую серьезную динамику роста бюро зафиксировало в Ставропольском крае – средний размер автокредита увеличился в регионе на 25,6 %.

Автор: Отдел экономики «В»