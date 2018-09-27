Большая вода отступает В Приморье сняли режим ЧС в трех муниципалитетах: регионального уровня – в Хорольском и Чугуевском районах и муниципального уровня – в Кировском районе, сообщает пресс-служба краевой администрации.

В регионе до сих пор отмечаются колебания уровня воды на отдельных участках рек центральных, западных, восточных районов. Максимальный уровень подъема воды на текущий момент – 0,2 метра. Подтопление сохраняется только в пойме реки Илистой в Черниговском районе, на остальных водоемах края продолжается спад уровня воды.

Сейчас региональный режим ЧС продолжает действовать в границах 14 муниципалитетов: Уссурийского городского округа, Красноармейского, Лазовского, Октябрьского, Ольгинского, Михайловского, Надеждинского, Партизанского, Тернейского, Черниговского, Шкотовского, Яковлевского, Пожарского, Ханкайского районов. Также в двух муниципальных образованиях действуют режимы ЧС межмуниципального и муниципального характера: в Пограничном районе и Лесозаводском городском округе.

Автор: Анна МИРОНОВА