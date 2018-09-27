Память о легендарном капитане увековечили во Владивостоке В приморской столице состоялось торжественное открытие памятной доски Вадиму Абоносимову, Герою Социалистического Труда, почетному жителю Владивостока, заслуженному работнику ДВМП, капитану дальнего плавания и капитану ледокола «Адмирал Макаров».

Доска, расположенная на доме № 15а на улице Бестужева, напомнит каждому о знаменитом мореходе, который долгое время жил здесь.

– Папа всегда любил этот дом. Окна, выходящие на море, давали ему возможность наслаждаться родной стихией, наблюдать за тем, как мимо проходят суда и корабли, – рассказала на торжественном мероприятии дочь легендарного капитана Анна Абоносимова.

Она отметила, что на фотографии, которую использовали для создания памятной доски, ее отец хоть и улыбается, но все же остается сосредоточенным и внимательным.

– Но я навсегда запомню его другим: веселым, жизнерадостным, исключительно интересным человеком! Я уговаривала его переехать ко мне в Москву, но он всякий раз отказывался прощаться с Владивостоком. И не потому, что не мог уехать от моря, а потому, что всякий раз, когда приходила весть, что не стало кого-то из его друзей, он считал своим долгом проводить в последний путь каждого из них. И эта ответственность перед обществом – близкими, друзьями, знакомыми – не давала ему думать о том, что он сам может безвременно уйти из жизни, – рассказала дочь капитана.

Председатель Думы Владивостока Андрей Брик подчеркнул значительный вклад Вадима Абоносимова в развитие города, в его историю.

– Вадимом Ивановичем по праву гордится весь город Владивосток. Своим трудом он воспитал целое поколение достойных и уважаемых людей, которые сегодня проживают в городе и собрались, чтобы почтить его память, – отметил Андрей Брик.

Михаил Робканов, почетный гражданин Владивостока и почетный президент ОАО «ВМТП», отметил, что до сих пор с радостью вспоминает те дни, когда работал вместе с Вадимом Абоносимовым.

– Я думаю, что самая важная профессия в пароходстве – моряки. А кто самый главный среди моряков? Конечно, капитан! Говорят, он ничего не делает на судне, но почему-то волосы на голове у него седеют раньше всех... Я уверен, что более человечного человека, чем Вадим Иванович, трудно найти. Он всегда находил язык и с руководством, и с моряками, и с простыми людьми, никогда не задавался, – вспомнил капитана Михаил Робканов.

Справка «В»

Вадим Иванович Абоносимов (25 сентября 1928 – 9 декабря 2016) – заслуженный работник Дальневосточного морского пароходства, капитан дальнего плавания, капитан ледокола «Адмирал Макаров» Дальневосточного морского пароходства, Герой Социалистического Труда, почетный гражданин Владивостока.

Вадим Иванович прослужил более 30 лет на судах ДВМП, участвовал в полярных спасательных операциях и получил награду за безаварийное плавание. Кроме того, Абоносимов первым проложил во льдах круглогодичный путь в Магадан, занимался масштабными исследованиями дальневосточных морей, из-под его пера вышло несколько книг.

Автор: Анна МИРОНОВА